Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους 14χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητή

Ένας 14χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο ανήλικος κατηγορείται ότι επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε συμμαθητή του, μέσα σε σχολείο του δήμου Λαγκαδά, την προηγούμενη εβδομάδα. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα.

Οι κατηγορίες και το περιστατικό

Το περιστατικό, για το οποίο κατηγορείται ο 14χρονος, σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα εντός σχολικού συγκροτήματος στον δήμο Λαγκαδά, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν, ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητή του, χωρίς ωστόσο να προκληθεί κανένας τραυματισμός στο θύμα.

Σε βάρος του 14χρονου, ο οποίος κατάγεται από το Ιράν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ένα ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, αδικήματα που αφορούν την κατοχή και χρήση του μαχαιριού μέσα στον σχολικό χώρο.

Η απολογία του ανήλικου

Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα συστηματικού εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα δεχόταν συστηματικά λεκτικό και σωματικό «μπούλινγκ» από τον συγκεκριμένο συμμαθητή του, καθώς και από τον αδελφό του.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, αναφερόμενος στο επίμαχο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του, δήλωσε ότι είχε το μαχαίρι μαζί του για λόγους προστασίας. Αυτή η δήλωση αποτελεί κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής του γραμμής, η οποία εστιάζει στον εκφοβισμό που φέρεται να υφίστατο από τους συμμαθητές του ιρακινής καταγωγής.

Περιστατικά εκφοβισμού και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος περιέγραψε διάφορα περιστατικά που φέρονται να έχουν συμβεί στη δομή φιλοξενίας μεταναστών της περιοχής, όπου διαμένουν τόσο ο ίδιος με την οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο αδελφών. Οι δύο αδελφοί, ιρακινής καταγωγής, είναι αυτοί που φέρονται να εμπλέκονται στον συστηματικό εκφοβισμό του 14χρονου.

Η υπεράσπιση του 14χρονου ανέφερε, μάλιστα, ότι για τα συγκεκριμένα περιστατικά εκφοβισμού έχουν κατατεθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές. Αυτό υποδηλώνει ότι οι εντάσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων οικογενειών και των ανηλίκων δεν ήταν μεμονωμένες, αλλά είχαν προηγηθεί του συμβάντος στο σχολείο, με τις καταγγελίες να έχουν ήδη φτάσει στις αρχές.

Οι περιοριστικοί όροι και οι αποφάσεις των αρχών

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 14χρονου, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, επιβάλλοντάς του δύο συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους. Ο πρώτος όρος αφορά την απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων και την προστασία όλων των εμπλεκομένων.

Ο δεύτερος περιοριστικός όρος προβλέπει την παρακολούθηση του ανήλικου από ειδικό παιδοψυχολόγο, μια απόφαση που κρίνεται απαραίτητη για την ψυχολογική υποστήριξη και την αξιολόγηση της κατάστασής του. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή φιλοξενίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον μακριά από τις πηγές των φερόμενων εντάσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader