Αύξηση τουριστών και εσόδων στο επτάμηνο, πτώση στην κίνηση του Ιουλίου

Οικονομία
Αύξηση τουριστών και εσόδων στο επτάμηνο, πτώση στην κίνηση του Ιουλίου

Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα μας κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε άνοδο των τουριστικών εσόδων, τα οποία έφτασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρόλα αυτά, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε πτώση τον μήνα Ιούλιο.

Η συνολική εικόνα του τουρισμού στο επτάμηνο

Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 20,43 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 18,454 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Αυτή η αύξηση στην τουριστική κίνηση είχε ως αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν άνοδο κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά τα έσοδα ανά γεωγραφική περιοχή

Η άνοδος των εισπράξεων προήλθε τόσο από κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (ΕΕ-27) όσο και από κατοίκους λοιπών χωρών. Οι εισπράξεις από κατοίκους της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα 7,094 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ από κατοίκους των λοιπών χωρών σημείωσαν άνοδο 18,3%, διαμορφωμένες στα 5,783 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,3% και ανήλθαν στα 5,884 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 10,4%, διαμορφούμενες στα 1,210 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερες επιδόσεις χωρών σε έσοδα

Σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν μικρή πτώση κατά 0,7%, φτάνοντας τα 1,980,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,8% και διαμορφώθηκαν στα 623,7 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, οι εισπράξεις από την Ιταλία ήταν υψηλότερες κατά 31,6%, φτάνοντας τα 828,1 εκατομμύρια ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο 23,3% στις εισπράξεις, οι οποίες ανήλθαν στα 2,91 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυξήθηκαν κατά 7,9%, φτάνοντας τα 1,062 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο και στο επτάμηνο

Όσον αφορά την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση για τον μήνα Ιούλιο, αυτή διαμορφώθηκε σε 6,552 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Παρά την πτώση του Ιουλίου, η συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου αυξήθηκε κατά 8,6%. Συνολικά, καταγράφηκαν 20,43 εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 18,454 εκατομμυρίων ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Λεπτομέρειες εισερχόμενης κίνησης και προέλευσης

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων σημείωσε αύξηση κατά 6,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε σημαντικά κατά 17,5%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 ανήλθε σε 11,561 εκατομμύρια ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2025. Αντίστοιχα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7%, φτάνοντας τους 8,482 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Επιπλέον, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%. Αντιθέτως, η κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 3,029 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Αντίθετα, η κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1%, φτάνοντας τους 923,2 χιλιάδες ταξιδιώτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki

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