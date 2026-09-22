Αύξηση τουριστών και εσόδων στο επτάμηνο, πτώση στην κίνηση του Ιουλίου

Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα μας κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε άνοδο των τουριστικών εσόδων, τα οποία έφτασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρόλα αυτά, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε πτώση τον μήνα Ιούλιο.

Η συνολική εικόνα του τουρισμού στο επτάμηνο

Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 20,43 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 18,454 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Αυτή η αύξηση στην τουριστική κίνηση είχε ως αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν άνοδο κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά τα έσοδα ανά γεωγραφική περιοχή

Η άνοδος των εισπράξεων προήλθε τόσο από κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (ΕΕ-27) όσο και από κατοίκους λοιπών χωρών. Οι εισπράξεις από κατοίκους της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα 7,094 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ από κατοίκους των λοιπών χωρών σημείωσαν άνοδο 18,3%, διαμορφωμένες στα 5,783 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,3% και ανήλθαν στα 5,884 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 10,4%, διαμορφούμενες στα 1,210 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερες επιδόσεις χωρών σε έσοδα

Σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν μικρή πτώση κατά 0,7%, φτάνοντας τα 1,980,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,8% και διαμορφώθηκαν στα 623,7 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, οι εισπράξεις από την Ιταλία ήταν υψηλότερες κατά 31,6%, φτάνοντας τα 828,1 εκατομμύρια ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο 23,3% στις εισπράξεις, οι οποίες ανήλθαν στα 2,91 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυξήθηκαν κατά 7,9%, φτάνοντας τα 1,062 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο και στο επτάμηνο

Όσον αφορά την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση για τον μήνα Ιούλιο, αυτή διαμορφώθηκε σε 6,552 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Παρά την πτώση του Ιουλίου, η συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου αυξήθηκε κατά 8,6%. Συνολικά, καταγράφηκαν 20,43 εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 18,454 εκατομμυρίων ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Λεπτομέρειες εισερχόμενης κίνησης και προέλευσης

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων σημείωσε αύξηση κατά 6,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε σημαντικά κατά 17,5%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 ανήλθε σε 11,561 εκατομμύρια ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2025. Αντίστοιχα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7%, φτάνοντας τους 8,482 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Επιπλέον, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%. Αντιθέτως, η κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 3,029 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Αντίθετα, η κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1%, φτάνοντας τους 923,2 χιλιάδες ταξιδιώτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki