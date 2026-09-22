Νέα οικονομικά δεδομένα για τη Ζάλγκιρις Κάουνας: Εκτοξεύεται το μπάτζετ, παραμένει ο Γουίλιαμς-Γκος

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, οι ιθύνοντες της Ζάλγκιρις Κάουνας προχώρησαν σε σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με τον οικονομικό σχεδιασμό της ομάδας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο πρόεδρος, Παούλιους Γιανκούνας, και ο αθλητικός διευθυντής, Γκεντιμίνας Ναβίτσκας, παρουσίασαν το νέο αυξημένο μπάτζετ, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν και την επέκταση της συνεργασίας με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν την ενισχυμένη οικονομική δυναμική του λιθουανικού συλλόγου.

Οικονομικά δεδομένα για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Παούλιους Γιανκούνας και ο Γκεντιμίνας Ναβίτσκας γνωστοποίησαν τον προϋπολογισμό της Ζάλγκιρις Κάουνας για την επερχόμενη σεζόν. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 28,8 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που δεν περιλαμβάνει τους φόρους. Η παρουσίαση αυτή έδωσε μια σαφή εικόνα των οικονομικών μεγεθών με τα οποία θα λειτουργήσει η ομάδα.

Από το παραπάνω ποσό, ένα σημαντικό μέρος, συγκεκριμένα 19,7 εκατομμύρια ευρώ, έχει προβλεφθεί για το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό το κονδύλι καλύπτει τη μισθοδοσία των παικτών της ομάδας, καθώς και τις αμοιβές του προπονητικού επιτελείου. Η κατανομή αυτή δείχνει το μέγεθος της επένδυσης στο αγωνιστικό κομμάτι.

Η επίδραση του Γιόνας Βαλαντσιούνας και των μεταγραφών

Η αύξηση του μπάτζετ της Ζάλγκιρις Κάουνας για τη νέα σεζόν συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες κινήσεις που πραγματοποίησαν οι άνθρωποι της ομάδας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την εκτόξευση του προϋπολογισμού είναι η έλευση του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Η προσθήκη ενός παίκτη του δικού του βεληνεκούς αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της αύξησης.

Πέρα από την απόκτηση του Βαλαντσιούνας, οι ιθύνοντες της Ζάλγκιρις προχώρησαν και σε άλλες κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ. Το σύνολο αυτών των μεταγραφικών δραστηριοτήτων συνέβαλε στην εκτόξευση του συνολικού μπάτζετ.

Σύγκριση εσόδων με την προηγούμενη σεζόν

Στο πλαίσιο της οικονομικής παρουσίασης, έγινε αναφορά και στα προβλεπόμενα έσοδα για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού. Για την τρέχουσα σεζόν, η Ζάλγκιρις Κάουνας υπολογίζει σε έσοδα ύψους 26,8 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό αποτελεί τη βάση για την κάλυψη των εξόδων και την υλοποίηση του οικονομικού σχεδιασμού της ομάδας.

Συγκριτικά με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στα έσοδα. Την προηγούμενη σεζόν, η Ζάλγκιρις είχε αρχικά προβλέψει έσοδα ύψους 18,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, τα τελικά έσοδα εκείνης της περιόδου έφτασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις. Η φετινή πρόβλεψη των 26,8 εκατομμυρίων ευρώ δείχνει μια ανοδική τάση στην οικονομική πορεία του συλλόγου.

Παραμονή του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος έως το 2029

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που τέθηκε επί τάπητος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αφορούσε το μέλλον του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Ο αθλητικός διευθυντής, Γκεντιμίνας Ναβίτσκας, επιβεβαίωσε επίσημα την παραμονή του παίκτη στην ομάδα. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση του συλλόγου προς τον αθλητή.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γκεντιμίνας Ναβίτσκας, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας για τα επόμενα χρόνια, καθώς η συνεργασία τους επεκτείνεται έως και το 2029. Η μακροχρόνια αυτή συμφωνία διασφαλίζει την παρουσία του παίκτη στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta