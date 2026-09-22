Υψηλή τηλεθέαση για τον Alpha στην πρεμιέρα της σεζόν 2026/2027

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha σημείωσε υψηλή τηλεθέαση κατά την ουσιαστική έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ο σταθμός κατάφερε να αποσπάσει μερίδιο 16,4% στο σύνολο του κοινού, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον τρεις ποσοστιαίες μονάδες διαφοράς από τον ανταγωνισμό. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται κυρίως στις πρεμιέρες δύο σειρών ελληνικής μυθοπλασίας που προβλήθηκαν στην prime time ζώνη του καναλιού.

Η κυριαρχία του Alpha και οι σειρές μυθοπλασίας

Ο Alpha επικράτησε άνετα στην τηλεθέαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν 2026/2027. Το μερίδιο του σταθμού ανήλθε στο 16,4%, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές του με μια σημαντική διαφορά που ξεπέρασε τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Η επιτυχία αυτή βασίστηκε στις πρεμιέρες των δημοφιλών σειρών «Το σόι σου» και «Ριφιφί», οι οποίες προβλήθηκαν στην ζώνη υψηλής τηλεθέασης και προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό τηλεθεατών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, τέσσερις τηλεοπτικοί σταθμοί κατόρθωσαν να διαμορφώσουν δυναμικές με διψήφια νούμερα στο κύριο μέρος των μεριδίων τους. Αυτό το γεγονός πιστώνεται σε σημαντικό βαθμό στην απήχηση που είχαν οι πρεμιέρες των σειρών ελληνικής μυθοπλασίας, οι οποίες φάνηκε να κερδίζουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού στην prime time ζώνη.

Οι επιδόσεις των άλλων καναλιών

Στο τηλεοπτικό τοπίο της 21ης Σεπτεμβρίου, το Mega κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με τους υπόλοιπους σταθμούς, με την επίδοσή του να χαρακτηρίζεται ως «ίσα βάρκα ίσα νερά», υποδηλώνοντας μια ισορροπημένη αλλά όχι κυρίαρχη παρουσία. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ κατέγραψε επίδοση κοντά στο 12%, διατηρώντας μια σταθερή θέση στον πίνακα τηλεθέασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του ΑΝΤ1, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια τηλεθέασης για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Η προηγούμενη φορά που ο σταθμός είχε σημειώσει ανάλογη επίδοση, ξεπερνώντας το 10%, ήταν στις 5 Ιουλίου, γεγονός που υποδηλώνει μια επιστροφή σε υψηλότερα επίπεδα τηλεθέασης.

Η στρατηγική των κρατικών καναλιών

Τα κρατικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της ΕΡΤ1, δέχθηκαν αυξημένη πίεση από τον ανταγωνισμό κατά την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Αυτή η πίεση προήλθε από τις δυναμικές επιδόσεις των ιδιωτικών σταθμών, ιδίως στον τομέα της ελληνικής μυθοπλασίας. Η ΕΡΤ1 έχει επιλέξει μια διαφορετική στρατηγική, καθώς θα λανσάρει τις δικές της προτάσεις μυθοπλασίας σε μεταγενέστερο χρόνο, συγκεκριμένα από τις 5 Οκτωβρίου και ύστερα.

Μέχρι την έναρξη των δικών της παραγωγών, η στρατηγική του καναλιού στο prime time περιλαμβάνει τη μετάδοση επεισοδίων βραβευμένων αγγλικών σειρών, προσπαθώντας να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού με ποιοτικές ξένες παραγωγές. Παράλληλα, στο εσωτερικό της ΕΡΤ, έχουν περιγραφεί οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τις γενικές διευθύνσεις του οργανισμού, σηματοδοτώντας πιθανές αλλαγές στη διοικητική της δομή.

Εξελίξεις στον Λευκό Οίκο και τα ΜΜΕ

Σε ένα διαφορετικό πεδίο, ο Λευκός Οίκος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια «βωβή» ενημέρωση, η οποία ουσιαστικά σημαίνει την απουσία άμεσης και επίσημης πληροφόρησης. Αυτό οφείλεται σε ένα μποϊκοτάζ που εφάρμοσαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ως απάντηση στην απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένα ειδησεογραφικά μέσα, όπως το CNN, το MS Now και το Politico.

Η κατάσταση αυτή αναμένεται να κριθεί δικαστικά, καθώς έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί αύριο η προσφυγή των ΜΜΕ κατά του Τραμπ για την απαγόρευση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τις εντάσεις που επικρατούν στις σχέσεις μεταξύ της προεδρίας και ορισμένων δημοσιογραφικών οργανισμών, αναδεικνύοντας ζητήματα ελευθερίας του Τύπου και πρόσβασης στην πληροφόρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki