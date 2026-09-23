Νεκρός εντοπίστηκε ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Νεκρός εντοπίστηκε ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες αρχές της πόλης. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μέσα στο γραφείο του, εντός των εγκαταστάσεων του στρατιωτικού νοσοκομείου, από συναδέλφους του. Η είδηση του θανάτου του σήμανε την κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία κλήθηκε αμέσως στο σημείο για τις περαιτέρω ενέργειες και τη διερεύνηση του περιστατικού.

Ο εντοπισμός της σορού και η άμεση κινητοποίηση

Ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Τη σορό του βρήκαν συνάδελφοί του, οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι το τραγικό γεγονός, κάλεσαν αμέσως την Αστυνομία. Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός των εγκαταστάσεων του στρατιωτικού νοσοκομείου, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών για τη διαχείριση της κατάστασης.

Ο εντοπισμός του άτυχου άνδρα από τους συναδέλφους του συνέβη πριν από μερικές ώρες, όπως αναφέρουν οι πηγές. Η άμεση ειδοποίηση της Αστυνομίας ήταν απαραίτητη για την έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών διερεύνησης του θανάτου του. Ο συναγερμός στις αρχές της Θεσσαλονίκης ήταν άμεσος, σηματοδοτώντας την έναρξη των προβλεπόμενων ενεργειών για τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Τα πρώτα στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος

Από τις πρώτες εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του συμβάντος, προκύπτει ότι ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής δεν έφερε εμφανή σημάδια βίας. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν αμυχές ή άλλα τραύματα στη σορό του άτυχου άνδρα. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν σημαντικό κομμάτι των αρχικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές σχετικά με τον θάνατό του, καθιστώντας την περαιτέρω διερεύνηση επιτακτική.

Περαιτέρω, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι δεν υπήρχαν ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος πάνω στο σώμα του διευθυντή. Η απουσία τέτοιων ενδείξεων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτιών του θανάτου.

Η διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης

Μετά τον εντοπισμό της σορού και την κλήση της Αστυνομίας, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μεταφορά της σορού του διευθυντή στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενδελεχής ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θεωρείται καθοριστική για την εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου του.

Στόχος της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής. Η εξέταση αυτή είναι κρίσιμη για την παροχή σαφών απαντήσεων σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο γραφείο του στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς και για την ολοκλήρωση της έρευνας των αρχών. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης αναμένονται με ενδιαφέρον, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές του τραγικού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, News.gr