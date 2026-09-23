Η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της υπόθεσης. Στο φως έρχονται νέα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας δεν απέκλεισε την εμπλοκή και άλλου προσώπου.

Καταθέσεις και αντιφάσεις στην ανακριτική διαδικασία

Χθες, 23 Σεπτεμβρίου, η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου πέρασε το κατώφλι του 32ου ανακριτή για να καταθέσει, έχοντας ήδη δώσει δύο προανακριτικές καταθέσεις στην Αστυνομία. Η ίδια βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τον χώρο, και σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο περίπου στις 15:30.

Την ίδια ώρα, όπως φέρεται να ανέφερε η γραμματέας, προσήλθε στο ιατρείο ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ενώ ο ίδιος ο γιατρός φέρεται να ξεκουραζόταν στον καναπέ. Ο ασθενής παρέμεινε στον χώρο έως τις 16:10, και στις 16:06 φέρεται να πραγματοποιήθηκε συνταγογράφηση, έγγραφο που είχε προσκομίσει και ο 58χρονος γιατρός κατά την απολογία του. Παράλληλα, ο ανακριτής αναμένεται να εξετάσει και άλλους εργαζομένους του ιατρείου, καθώς έχουν προκύψει αντιφάσεις τόσο ως προς την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και σχετικά με την παρουσία του γιατρού στον χώρο.

Νέα μηνύματα και η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων, ήρθαν στο φως νέα μηνύματα μεταξύ της προφυλακισμένης γιατρού και του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Στις συνομιλίες που παρουσιάστηκαν, η γιατρός αρχικά απάντησε θετικά στην ερώτηση του υπνοθεραπευτή αν «ήρθε ο Μαζώ», στέλνοντάς του μάλιστα μια φωτογραφία του τραγουδιστή.

Στη συγκεκριμένη εικόνα, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται με το κεφάλι γυρισμένο, σε στάση που έδωσε αφορμή για εκτίμηση πιθανής μέθης πριν από την πλασμαφαίρεση, αν και η εικόνα δεν επιβεβαιώνει φαρμακευτική αγωγή. Λίγο πριν τις 17:00, η γιατρός ενημέρωσε τον υπνοθεραπευτή ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «δεν είναι καλά», παρουσίασε πτώση αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η γιατρός φέρεται να παραδέχεται πρόβλημα με την υγεία του τραγουδιστή.

Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή και η αντίδρασή του

Στα μηνύματα που ακολούθησαν την ενημέρωση για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να απάντησε: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του». Στη συνέχεια, ακολουθεί η φράση του: «Σε πήρα στο λαιμό μου». Η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Ιωάννα Κολλινιάτη, δήλωσε ότι ο εντολέας της έχει καταθέσει όλα όσα γνωρίζει στον ανακριτή.

Η κα Κολλινιάτη υποστήριξε ότι ο Νάσος Κομιανός δεν είχε κανένα ρόλο στην πρόταση ή στην απόφαση για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, ούτε είχε οικονομικό όφελος από αυτήν. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής προσέφυγε αυτοβούλως στον ανακριτή για να καταθέσει όσα γνώριζε σχετικά με την υπόθεση.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και οι εξελίξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες σχετικά με την κλήση στο ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την προανακριτική της κατάθεση, η 28χρονη γραμματέας ήταν εκείνη που επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, χρησιμοποιώντας τόσο το κινητό της τηλέφωνο όσο και το σταθερό του ιατρείου. Με όσα έχει καταθέσει, η γραμματέας φέρεται να «καίει» την 56χρονη γιατρό που έχει προφυλακιστεί.

Στο μεταξύ, δύο γιατροί εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού και έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή να προσφύγουν κατά της απόφασης προσωρινής τους κράτησης, καταθέτοντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο ΕΡΤnews Radio 105.8 ότι «δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλου προσώπου» στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos, Newsit