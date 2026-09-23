Διπλή δολοφονία στη Γαλλία: 90χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ηλικιωμένο ζευγάρι

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στη νοτιοδυτική Γαλλία, στην περιοχή Λαγκόρ, όπου ένας ενενηντάχρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο ογδοντάχρονους γείτονές του. Ο δράστης, ο οποίος χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο, τέθηκε αμέσως υπό προσωρινή κράτηση για την κατηγορία των φόνων. Η είδηση αυτή έγινε γνωστή σήμερα, Τετάρτη, από συγκλίνουσες πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση, φέρνοντας στο φως τις λεπτομέρειες μιας διπλής δολοφονίας.

Το χρονικό της τραγωγίας στη Λαγκόρ

Το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ, στην κοινότητα Λαγκόρ, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία. Συγκεκριμένα, γύρω στις 20:00 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 21:00 ώρα Ελλάδος, ο ενενηντάχρονος άνδρας άνοιξε πυρ με το κυνηγετικό του όπλο. Στόχος του ήταν οι δύο ηλικιωμένοι γείτονές του, οι οποίοι βρήκαν ακαριαίο θάνατο επιτόπου, όπως διευκρινίστηκε από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από άλλους γείτονες της περιοχής, οι οποίοι αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές. Η άμεση κινητοποίηση των χωροφυλάκων οδήγησε στην ταχεία σύλληψη του δράστη. Ο ενενηντάχρονος δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη στιγμή της σύλληψής του, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να τον θέσουν υπό προσωρινή κράτηση για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι χρόνιες προστριβές και το φερόμενο κίνητρο

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο ενενηντάχρονος δράστης διατηρούσε για πολλά χρόνια προστριβές με το ηλικιωμένο ζευγάρι των θυμάτων. Οι διαφωνίες αυτές αφορούσαν ζητήματα γειτονίας, τα οποία φαίνεται πως είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι χρόνιες αυτές διαμάχες φέρονται να αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την τραγική εξέλιξη.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι ο ενενηντάχρονος φέρεται να άρπαξε το κυνηγετικό του όπλο και να άνοιξε πυρ εναντίον των γειτόνων του, αφού προηγουμένως ο ένας εκ των θυμάτων του είχε πετάξει μια πέτρα. Αυτό το περιστατικό, αν και φαινομενικά μικρό, φαίνεται να πυροδότησε την οργή του δράστη, οδηγώντας στην εκτέλεση του ζευγαριού.

Η ταυτότητα των θυμάτων και η επιβεβαίωση των αρχών

Τα θύματα της διπλής δολοφονίας είναι ένας 85χρονος άνδρας και η 82χρονη σύζυγός του. Η ταυτότητα των δύο ηλικιωμένων επιβεβαιώθηκε από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, η οποία έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πρόσωπα που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά του ενενηντάχρονου γείτονα.

Η εισαγγελία του Πω επιβεβαίωσε επίσημα την πληροφορία σχετικά με την προσωρινή κράτηση του ενενηντάχρονου άνδρα. Η κράτηση αφορά την κατηγορία του «φόνου δύο ανθρώπων». Ωστόσο, η εισαγγελία δεν προχώρησε σε περαιτέρω αποκαλύψεις ή λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων κατά την ανακοίνωσή της.

Η άμεση επέμβαση των χωροφυλάκων και η σύλληψη

Μετά την ειδοποίηση των αρχών από τους γείτονες που άκουσαν τους πυροβολισμούς, οι χωροφύλακες κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού στη Λαγκόρ. Η ταχύτητα της επέμβασής τους ήταν καθοριστική για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και τη σύλληψη του δράστη.

Ο ενενηντάχρονος άνδρας συνελήφθη επί τόπου από τους χωροφύλακες, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση στις ενέργειες των αστυνομικών οργάνων. Η απουσία αντίστασης διευκόλυνε το έργο των αρχών, οι οποίες τον οδήγησαν στην προσωρινή κράτηση, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης για τη διπλή δολοφονία.

Με πληροφορίες από: Topontiki