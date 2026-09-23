Νεκρός εντοπίστηκε διευθυντής κλινικής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Νεκρός μέσα στο γραφείο του εντοπίστηκε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο άτυχος γιατρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, με τους συναδέλφους του να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, η οποία διενεργεί προανάκριση για να διαλευκάνει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο εντοπισμός του ιατρού και η άμεση κινητοποίηση

Ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε νεκρός εντός του χώρου εργασίας του. Η ανακάλυψη αυτή έγινε μέσα στο γραφείο του, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Τον άτυχο γιατρό εντόπισαν συνάδελφοί του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου. Η στιγμή του εντοπισμού τους οδήγησε να καλέσουν έντρομοι την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τις πρώτες ενέργειες. Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως τη συλλογή πληροφοριών και την καταγραφή των πρώτων δεδομένων.

Αρχικά ευρήματα και απουσία βίαιων ιχνών

Από την πρώτη αυτοψία και την αρχική εξέταση της σορού του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη βίαιης ενέργειας. Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, όπως τραύματα από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι.

Η απουσία αυτών των εμφανών τραυμάτων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απομακρύνει σε αρχικό στάδιο το ενδεχόμενο κάποιας εξωτερικής, βίαιης παρέμβασης που να οδήγησε στον θάνατό του. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί οποιοδήποτε σενάριο και να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου.

Η κρισιμότητα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον αιφνίδιο θάνατο του διευθυντή της κλινικής, η σορός του θα μεταφερθεί άμεσα για ιατροδικαστική εξέταση. Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη και απαραίτητη για να δοθούν επιστημονικές απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες και την αιτία του θανάτου του ιατρού.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Οι ιατροδικαστές αναμένεται να εξετάσουν λεπτομερώς τη σορό, διενεργώντας όλες τις απαραίτητες αναλύσεις και εξετάσεις, ώστε να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου και να παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία στις αρχές που χειρίζονται την υπόθεση. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η διενέργεια προανάκρισης από τις αρμόδιες αρχές

Ο αιφνίδιος θάνατος του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών της Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στόχος της προανάκρισης είναι η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μαρτυριών και ευρημάτων από τον χώρο του γραφείου, που θα συμβάλουν στην πλήρη κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του γιατρού. Οι αρχές εξετάζουν επισταμένως όλα τα ενδεχόμενα, βασιζόμενες στα ευρήματα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Enikos