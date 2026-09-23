Φουντώνει η εκστρατεία για την απομάκρυνση της Pink από τη UNICEF – Ο Μπαρδέμ στηρίζει το αίτημα

Μια εκστρατεία για την απομάκρυνση της τραγουδίστριας Pink από τον ρόλο της ως πρέσβειρας της UNICEF έχει συγκεντρώσει πάνω από 180.000 υπογραφές. Η πίεση προς την καλλιτέχνιδα κλιμακώνεται, καθώς ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ προώθησε το αίτημα στους ακολούθους του. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την αναδημοσίευση από την Pink μιας ανάρτησης που επέκρινε τη δημόσια στήριξη του ράπερ Macklemore στην Παλαιστίνη.

Η εκστρατεία για την απομάκρυνση της Pink

Η εκστρατεία για την απομάκρυνση της Pink από τη θέση της πρέσβειρας της UNICEF έχει ξεπεράσει τις 182.000 επαληθευμένες υπογραφές. Η τραγουδίστρια δέχεται πιέσεις να αποχωρήσει από τον ρόλο της, τον οποίο κατέχει από το 2015 ως πρέσβειρα της UNICEF USA.

Η κινητοποίηση αυτή κλιμακώθηκε ραγδαία, καθώς στις 17 Σεπτεμβρίου η συγκέντρωση υπογραφών αριθμούσε περίπου 60.000. Οι διοργανωτές της εκστρατείας υποστηρίζουν ότι η στάση της Pink δεν συνάδει με την αποστολή ενός οργανισμού για τα δικαιώματα των παιδιών.

Η αρχή της αντιπαράθεσης με τον Macklemore

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο ράπερ Macklemore, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του Ed Sheeran στο Νιου Τζέρσεϊ, ερμήνευσε το τραγούδι «Hind’s Hall». Κατά την ερμηνεία του, στις οθόνες προβάλλονταν εικόνες από τη Γάζα, ενώ ο ίδιος δήλωσε από τη σκηνή «Free Palestine».

Ο Macklemore διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η κριτική του στην πολιτική του Ισραήλ δεν στρέφεται εναντίον των Εβραίων. Μετά από αυτό το περιστατικό, αποκλείστηκε από τις υπόλοιπες εμφανίσεις της περιοδείας. Ο Ed Sheeran δήλωσε ότι η απόφαση για τον αποκλεισμό ελήφθη από τους διοργανωτές και τους χώρους των συναυλιών.

Η αντίδραση της Pink και οι διευκρινίσεις της

Η Pink αναδημοσίευσε ανάρτηση της οργάνωσης StopAntisemitism, η οποία κατηγορούσε τον Macklemore για τον τρόπο με τον οποίο έφερε το παλαιστινιακό ζήτημα σε μια συναυλία του Sheeran. Αυτή η κοινοποίηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα λόγω του ρόλου της ως πρέσβειρας της UNICEF USA.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της, η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι η αναδημοσίευση δεν σήμαινε πως προσυπέγραφε κάθε λέξη της αρχικής ανάρτησης. Εξέφρασε την ανησυχία της ως Εβραία και αναφέρθηκε σε παλαιότερη εμφάνιση του Macklemore με κοστούμι που είχε επικριθεί ως αντισημιτικό. Επιπλέον, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα μέλλον που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.

Η στήριξη του Χαβιέ Μπαρδέμ

Ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ προώθησε την εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών, κοινοποιώντας στις 21 Σεπτεμβρίου αναρτήσεις που καλούσαν τον κόσμο να υπογράψει το αίτημα. Δεν έκανε ξεχωριστή δήλωση εναντίον της Pink, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η κίνηση του Μπαρδέμ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είχε ήδη ταχθεί δημόσια στο πλευρό του Macklemore. Είχε, μάλιστα, καλέσει σε μποϊκοτάζ του Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση του ράπερ από την περιοδεία του.

Η στάση της UNICEF και οι απαιτήσεις των διοργανωτών

Οι διοργανωτές της εκστρατείας ζητούν από τη UNICEF να απομακρύνει την Pink, υποστηρίζοντας ότι όποιος εκπροσωπεί έναν οργανισμό για τα δικαιώματα των παιδιών οφείλει να υπερασπίζεται εξίσου τα παιδιά της Παλαιστίνης. Η συγκέντρωση υπογραφών διατηρεί την πίεση προς τον οργανισμό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί απόφαση της UNICEF σχετικά με την Pink. Η UNICEF USA εξακολουθεί να την περιλαμβάνει στον ιστότοπό της ως πρέσβειρα, παρά τη φουντωμένη εκστρατεία και τη δημόσια στήριξη του αιτήματος από τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Με πληροφορίες από: Topontiki