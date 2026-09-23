Εκτεταμένοι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρεία μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι έχει φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων στις ιδιωτικές δομές υγείας. Ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκονται σε εξέλιξη, ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει ήδη αρχίσει να ξετυλίγει ένα πολύ μεγαλύτερο κουβάρι. Μετά από αίτημα του υπουργού Υγείας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε εκτεταμένους ελέγχους σε παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Η έναρξη των ελέγχων και τα πρώτα ευρήματα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο X ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) έχει θέσει στο μικροσκόπιο συνολικά 118 δομές και παρόχους υπηρεσιών υγείας. Οι πρώτοι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη οκτώ έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η ΕΑΔ ελέγχει επιπλέον 17 παρόχους κατόπιν καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στην Αρχή, με τους τέσσερις από αυτούς να έχουν ήδη περάσει από το ελεγκτικό «κόσκινο» ή οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι έλεγχοι αυτοί ξεκίνησαν άμεσα, κατόπιν αιτήματος του υπουργού, βάσει έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Τα πρώτα ευρήματα, που παραδόθηκαν στον υπουργό για ενημέρωση, αναφέρουν σοβαρές παραβάσεις.

Παραβάσεις και «θεραπείες μαϊμούδες»

Από τους πρώτους επιτόπιους ελέγχους έχουν προκύψει ενδεικτικά ευρήματα που δείχνουν την έκταση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε περίπτωση βιοπαθολόγου που ασκούσε καθήκοντα γιατρού, πέραν των αρμοδιοτήτων του.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ανειδίκευτος γιατρός ο οποίος υποσχόταν στους πελάτες του «αναγέννηση κυττάρων», μια πρακτική που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την επιστημονική της βάση και τη νομιμότητά της. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας στον χώρο των ιδιωτικών ιατρείων.

Στο μικροσκόπιο ο υπνοθεραπευτής της υπόθεσης Μαζωνάκη

Οι έρεβνες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη επεκτείνονται και στον υπνοθεραπευτή που συνεργαζόταν με την 56χρονη γιατρό, στην οποία αποδίδεται ο θάνατος του τραγουδιστή. Η συνεργασία αυτή φέρεται να διήρκεσε επί περίπου 15 χρόνια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζονται οι εταιρείες και οι αγορές μηχανημάτων που χρησιμοποιούνταν στα ιατρεία. Ερωτήματα δημιουργούνται τόσο για τον τρόπο με τον οποίο ο υπνοθεραπευτής δήλωνε τη δραστηριότητά του στην εφορία, όσο και για τα μηχανήματα που είχαν αγοραστεί και βρίσκονταν στους χώρους των ιατρείων.

Η επαγγελματική δραστηριότητα του υπνοθεραπευτή

Ο Νάσος Κομιανός, ο υπνοθεραπευτής που συνεργαζόταν με την 56χρονη γιατρό, φέρεται να μην είχε ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) στην εφορία για το επάγγελμα του υπνωτιστή ή για υπηρεσίες υπνοθεραπείας. Ο κύριος ΚΑΔ του γραφείου του αφορούσε υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών.

Επιπρόσθετα, διέθετε τρεις συμπληρωματικούς ΚΑΔ: υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία και υπηρεσίες διδασκαλίας εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Στην ιστοσελίδα του, ο ίδιος δήλωνε: «Είμαι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και πιστοποιημένος αναδρομέας θεραπευτής. Δίνω δυναμικό παρών για πάνω από δεκαπέντε χρόνια στην έρευνα και στην μελέτη της Αναδρομικής Θεραπείας». Στο γραφείο του πραγματοποιούσε υπνώσεις σε πελάτες, με τη χρέωση να κυμαίνεται από 40 έως 100 ευρώ ανά συνεδρία. Η 56χρονη γιατρός του είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis