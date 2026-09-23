Τρόμος στο Μαρούσι: 22χρονος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες και έκλεψε αυτοκίνητο

Σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της 15ης Σεπτεμβρίου στους δρόμους του Αμαρουσίου, με «πρωταγωνιστή» έναν 22χρονο ο οποίος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες και έκλεψε το Ι.Χ. αυτοκίνητο της μίας. Ο νεαρός κατέληξε στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, μετά από τις έκνομες ενέργειες στις οποίες προέβη.

Επίθεση στη λεωφόρο Κηφισίας

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 18:00 το απόγευμα της συγκεκριμένης ημέρας, στη λεωφόρο Κηφισίας. Εκεί, χωρίς καμία προφανή αφορμή, ο 22χρονος επιτέθηκε σε μία γυναίκα που μόλις είχε σχολάσει από την εργασία της. Την πέταξε στο έδαφος και στη συνέχεια χτύπησε το κεφάλι της σε μία μαρμάρινη επιφάνεια.

Μετά την επίθεση, ο νεαρός έφυγε τρέχοντας από το σημείο. Η γυναίκα διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η αρπαγή του Ι.Χ. στην οδό Σταματίου Σωτηράκη

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, γύρω στις 19:20, και πάλι στην περιοχή του Αμαρουσίου, ο 22χρονος συνέχισε τις ενέργειές του. Συγκεκριμένα, στην οδό Σταματίου Σωτηράκη, μπήκε μπροστά στο Ι.Χ. αυτοκίνητο μιας 55χρονης γυναίκας. Αμέσως μετά, άνοιξε την πόρτα του οδηγού, άρπαξε τη γυναίκα και την πέταξε στο δρόμο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της.

Ο δράστης δεν σταμάτησε εκεί. Αφού έριξε τη γυναίκα στο οδόστρωμα, της έκλεψε το όχημα. Στη συνέχεια, έκανε «τη βόλτα του» με το κλεμμένο αυτοκίνητο και τελικά το παράτησε στην Αγία Παρασκευή.

Η σύλληψη και η κατάληξη

Το πρωί της επόμενης ημέρας, η δράση του 22χρονου έλαβε τέλος. Συγγενικό πρόσωπο του νεαρού επικοινώνησε με την Ελληνική Αστυνομία και ανέφερε τις έκνομες ενέργειες στις οποίες είχε προβεί. Αυτό οδήγησε άμεσα στη σύλληψη και την προφυλάκισή του.

Ο 22χρονος, μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε τελικά στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr