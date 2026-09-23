Οι βαθμολογίες των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2026 ανακοινώθηκαν

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) του έτους 2026. Η ανακοίνωση αφορά τα μαθήματα τόσο της Γενικής Παιδείας όσο και του Προσανατολισμού. Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε σχετικά τους υποψηφίους, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους για τα αποτελέσματα.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Οι βαθμολογίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αφορούν τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων οι οποίοι συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Τα αποτελέσματα καλύπτουν το σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων, τόσο εκείνων που εντάσσονται στη Γενική Παιδεία όσο και εκείνων που ανήκουν στις κατηγορίες των μαθημάτων Προσανατολισμού.

Η επίσημη γνωστοποίηση των βαθμών πραγματοποιήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για τους μαθητές που έλαβαν μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.

Πρόσβαση στις βαθμολογίες μέσω διαδικτύου

Για την άμεση και εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσματα, οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ έχουν τη δυνατότητα να βρουν τη βαθμολογία τους μέσω ειδικής ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία από το υπουργείο, είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr.

Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους βαθμολογικά στοιχεία, οι υποψήφιοι καλούνται να πληκτρολογήσουν έναν οκταψήφιο κωδικό. Επιπλέον, απαιτείται η εισαγωγή των τεσσάρων αρχικών χαρακτήρων από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του κάθε υποψηφίου. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να καταχωρηθούν σε κεφαλαίους χαρακτήρες για την επιτυχή ταυτοποίηση και εμφάνιση των αποτελεσμάτων.

Ενημέρωση μέσω μηνύματος SMS

Πέρα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει προβλέψει και έναν επιπλέον τρόπο ενημέρωσης των υποψηφίων. Οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν και μέσω μηνύματος (SMS) στο κινητό τηλέφωνο των ενδιαφερομένων. Αυτή η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά όσους υποψηφίους είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα κατά την περίοδο των εξετάσεων.

Η αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS αποτελεί μια πρακτική λύση για τους μαθητές που επέλεξαν αυτή τη μέθοδο, προσφέροντας άμεση ενημέρωση χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε ιστοσελίδα ή σχολική μονάδα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι οι αιτούντες θα λάβουν τα προσωπικά τους αποτελέσματα απευθείας στην κινητή τους συσκευή.

Αναρτήσεις στα λύκεια

Τέλος, οι βαθμολογίες των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, στα λύκεια θα τοποθετηθούν σχετικές καταστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν τα βαθμολογικά στοιχεία των υποψηφίων. Αυτές οι καταστάσεις θα είναι προσβάσιμες από τους μαθητές και τους γονείς τους.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι αναρτήσεις στα λύκεια θα περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Ωστόσο, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης της ανωνυμίας, οι καταστάσεις αυτές δεν θα περιλαμβάνουν τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων. Έτσι, διασφαλίζεται η ενημέρωση με σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader