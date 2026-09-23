Ο Αντώνης Ρέμος προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά influencer, μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον αφορούσε. Στο εν λόγω βίντεο, η influencer ισχυρίστηκε πως ο γνωστός τραγουδιστής είχε κάνει εισαγωγή σε νοσοκομείο το 1999, βιώνοντας «τα δικά του σκοτάδια» και μάλιστα βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση τότε. Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετέφερε τον έντονο εκνευρισμό του πελάτη του για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη

Η υπόθεση ξεκίνησε με τη δημοσίευση ενός βίντεο από μία influencer στα social media, στο οποίο διατυπώνονταν ισχυρισμοί σχετικά με την υγεία του Αντώνη Ρέμου. Συγκεκριμένα, η influencer υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής είχε νοσηλευτεί το 1999, σε μια περίοδο που, όπως ανέφερε, «βίωνε τα δικά του σκοτάδια». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν τότε σοβαρή.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος, μέσω του δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αποφάσισε να κινηθεί νομικά. Ο κ. Δημητρακόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση, τονίζοντας τον ιδιαίτερο εκνευρισμό που έχει προκαλέσει το περιστατικό στον καλλιτέχνη.

Η αντίδραση του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος, ως δημόσιο πρόσωπο, είναι συνηθισμένος να αντιμετωπίζει τόσο αρνητικά όσο και θετικά σχόλια, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, οι ισχυρισμοί της influencer υπερέβησαν τα όρια, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, πρόκειται για «εξωφρενικά ψέματα» που τον δυσφημούν.

Ο τραγουδιστής δεν γνωρίζει προσωπικά την influencer, όμως το περιεχόμενο του βίντεο τον έχει ενοχλήσει πολύ, όπως και την οικογένειά του. Ο δικηγόρος του τόνισε ότι η influencer διέρρευσε ψέματα σε μεγάλο αριθμό ατόμων, κάτι που θεωρείται απαράδεκτο.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επεσήμανε ότι ενώ τα δημόσια πρόσωπα είναι εκτεθειμένα στην κριτική, υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να ξεπερνιέται. «Κανείς δεν μπορεί να κάνει αγωγές και ποινικές διώξεις σε ανθρώπους που κάνουν αυστηρή κριτική. Δεν μπορούν να μας συμπαθούν όλοι και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μας συμπαθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «από εκεί και πέρα υπάρχει μία κόκκινη γραμμή. Ο Ρέμος, και ο οποιοσδήποτε πολίτης αυτής της χώρας, εάν γράφονται εξωφρενικά ψέματα, τα οποία τον δυσφημούν, παραβιάζονται αυτά τα όρια και υπάρχει ο νόμος». Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την απόφαση του τραγουδιστή να προασπίσει τη φήμη του.

Τα «αισχρά ψέματα» και οι υπαινιγμοί

Ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της influencer ως «αισχρά ψέματα». Σύμφωνα με την ίδια την influencer, η υποτιθέμενη καταγγελία αναφέρεται σε ένα γεγονός του 1999. Η ίδια δήλωσε πως ήταν 7 ετών τότε και ότι η μητέρα της εργαζόταν σε νοσοκομείο, όπου ο Ρέμος έκανε εισαγωγή. Η influencer ισχυρίστηκε ότι τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της γνώριζαν τον λόγο της εισαγωγής.

Στο βίντεο, η influencer άφησε υπαινιγμούς, λέγοντας «τότε ζούσες στα δικά σου άκρα και είχες τα δικά σου σκοτάδια». Αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Δημητρακόπουλος, αφήνει τον κόσμο να πιστεύει «χίλια δύο πράγματα» και να τα παραλληλίζει, ενδεχομένως, με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο δικηγόρος επανέλαβε ότι οι ισχυρισμοί περί εισαγωγής σε νοσοκομείο δεν στέκουν.

Εξώδικο και οι επόμενες κινήσεις

Στο πλαίσιο των νομικών ενεργειών, ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου τόνισε ότι προετοιμάζεται εξώδικο σε βάρος της influencer. Ο σκοπός του εξωδίκου είναι να ζητήσει η influencer συγγνώμη για τους ισχυρισμούς της. Ο κ. Δημητρακόπουλος διευκρίνισε ότι «αν ζητήσει συγγνώμη δεν θα γίνει μήνυση».

Ωστόσο, ο δικηγόρος ξεκαθάρισε πως αν η influencer συνεχίσει να διαδίδει ψέματα, τότε η υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Κατέληξε με μια γενικότερη παρατήρηση για τον «τοξικό, λασπώδη, χολερικό και βιτριολικό λόγο ορισμένων ανθρώπων, που πιστεύουν ότι καλύπτονται από την ανωνυμία του διαδικτύου», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπει ένας φραγμός σε τέτοιες συμπεριφορές.

Με πληροφορίες από: Reader