Μητέρα καταγγέλλει ενέδρα θανάτου σε 12χρονη στον Πύργο

Μια μητέρα στον Πύργο Ηλείας κατήγγειλε ένα σοβαρό περιστατικό, σύμφωνα με το οποίο η 12χρονη κόρη της βρέθηκε στο στόχαστρο τεσσάρων γυναικών Ρομά, οι οποίες την καταδίωξαν και της επιτέθηκαν. Η γυναίκα υποστηρίζει πως η επίθεση συνδέεται με ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Λαμπετίου, αν και η ίδια αρνείται οποιαδήποτε σχέση με αυτό.

Η καταγγελία για την επίθεση

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, η 12χρονη κόρη της κυνηγήθηκε από τις τέσσερις γυναίκες Ρομά στον Πύργο Ηλείας. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι γυναίκες φέρεται να έβριζαν χυδαία το κορίτσι, ενώ του πετούσαν πέτρες και γυαλιά από σπασμένα μπουκάλια. Η μικρή, κατατρομαγμένη, κατάφερε να ξεφύγει από τους διώκτες της και τηλεφώνησε αμέσως στη μητέρα της, λέγοντάς της: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν».

Η μητέρα περιγράφει ότι η κόρη της έκλαιγε με λυγμούς και δεν μπορούσε να μιλήσει καθαρά, φωνάζοντας της να πάω γρήγορα γιατί την κυνηγούσαν για να τη σκοτώσουν. Η 12χρονη ανέφερε στη μητέρα της ότι δεν είχε προκαλέσει κανέναν και ότι δεν είχε προηγηθεί κανένα περιστατικό που να δικαιολογεί την επίθεση.

Η σύνδεση με το θανατηφόρο τροχαίο

Η μητέρα συνδέει το περιστατικό με ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος. Σύμφωνα με την ίδια, οι τέσσερις γυναίκες Ρομά που φέρεται να ακολούθησαν την κόρη της, είχαν στενή συγγενική σχέση με τον αδικοχαμένο 17χρονο.

Η γυναίκα δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση με το δυστύχημα, ωστόσο κάποιοι την υπέδειξαν ψευδώς ως υπεύθυνη. Έκτοτε, όπως αναφέρει, η ίδια και η οικογένειά της ζουν με φόβο, καθώς έχουν βρεθεί στο στόχαστρο.

Η ημέρα της καταδίωξης

Το περιστατικό της καταδίωξης έλαβε χώρα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η 12χρονη είχε μόλις ολοκληρώσει τον αγιασμό στο σχολείο της και, μετά τη λήξη, πέρασε από τον χώρο εργασίας της μητέρας της. «Μου είπε ότι θα πάει σπίτι. Της είπα ότι θα αργήσω να τελειώσω τη δουλειά μου. Τη συνόδευσα μέχρι ένα σημείο, της είπα να προσέχει και να έχουμε επικοινωνία με το κινητό», περιγράφει η μητέρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο της μητέρας χτύπησε, με την κόρη της να βρίσκεται σε κατάσταση πανικού και να ζητά βοήθεια, περιγράφοντας την τρομακτική εμπειρία που βίωνε.

Η περιγραφή της επίθεσης και ο φόβος

Η 12χρονη περιέγραψε στη μητέρα της ότι οι τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες άρχισαν να την ακολουθούν μόλις την είδαν, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση από την πλευρά της. Επειδή η μικρή φοβάται τους Ρομά, προσπάθησε να ξεφύγει αλλάζοντας πεζοδρόμιο. Ωστόσο, οι γυναίκες την ακολουθούσαν επίμονα, πηγαίνοντας από τη μία πλευρά στην άλλη, πάντα πίσω της.

Η μικρή κατάλαβε σύντομα ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε και άρχισε να τρέχει για να σωθεί. «Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να κρυφτεί», αναφέρει η μητέρα, μεταφέροντας την αγωνία της κόρης της.

Η αγωνία της μητέρας για τα παιδιά της

Η μητέρα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την ασφάλεια των παιδιών της. «Δεν φοβάμαι για εμένα. Φοβάμαι για τα παιδιά μου. Γιατί όταν μια μάνα ακούει ότι θα πειράξουν τα παιδιά της, δεν μπορεί να ηρεμήσει ποτέ ξανά», δηλώνει χαρακτηριστικά. Η οικογένεια ζει πλέον με τον φόβο, μετά την καταγγελία και την ψευδή, όπως υποστηρίζει, υπόδειξή της ως υπεύθυνης για το θανατηφόρο τροχαίο.

Με πληροφορίες από: Newsit