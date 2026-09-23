Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol στην «κόκκινη λίστα»

Έντεκα πρόσωπα με ελληνική υπηκοότητα περιλαμβάνονται στην «κόκκινη λίστα» της Interpol, καταζητούμενα από τις διωκτικές αρχές για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Οι υποθέσεις αυτές απασχολούν αρχές από την Ελλάδα και τη Ρωσία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα, καλύπτοντας κατηγορίες που εκτείνονται από ανθρωποκτονίες και απαγωγές έως οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά και σεξουαλικά αδικήματα. Κάποιοι από τους καταζητούμενους εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν στο εδώλιο, άλλοι καταδικάστηκαν ερήμην, ενώ ορισμένοι παραμένουν άφαντοι για χρόνια.

Ο Βασίλης Παλαιοκώστας και οι θεαματικές αποδράσεις

Ανάμεσα στα έντεκα πρόσωπα που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα» της Interpol, ξεχωρίζει ο Βασίλης Παλαιοκώστας, ο οποίος αναγνωρίζεται ως ο πλέον γνωστός Έλληνας φυγάς των τελευταίων δεκαετιών. Γεννημένος το 1966 στα Τρίκαλα, έχει συνδέσει το όνομά του με μια σειρά από ληστείες και απαγωγές, γεγονότα που τον έχουν φέρει στο επίκεντρο των διωκτικών αρχών.

Ο Βασίλης Παλαιοκώστας είχε καταδικαστεί για την απαγωγή του επιχειρηματία Αλέξανδρου Χαΐτογλου. Επιπλέον, κατηγορήθηκε και για την απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μυλωνά, η οποία έλαβε χώρα το 2008. Η πορεία του χαρακτηρίζεται επίσης από δύο εντυπωσιακές αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού, οι οποίες απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα.

Η πρώτη απόδρασή του πραγματοποιήθηκε το 2006, όταν κατάφερε να διαφύγει με τη χρήση ελικοπτέρου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Τρία χρόνια αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου 2009, το σκηνικό επαναλήφθηκε. Ένα ελικόπτερο εμφανίστηκε ξανά πάνω από τις φυλακές, επιτρέποντας στον Παλαιοκώστα να αποδράσει για δεύτερη φορά. Από εκείνη την ημέρα, παραμένει άφαντος, με την υπόθεσή του να αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους ανοιχτούς φακέλους για τις ελληνικές διωκτικές αρχές.

Υποθέσεις απάτης και διακίνησης ναρκωτικών

Στην ίδια λίστα της Interpol περιλαμβάνεται και η Σοφία Αδαμίδη, γεννημένη το 1956 στο Καζακστάν. Η κυρία Αδαμίδη διαθέτει τόσο ελληνική όσο και ρωσική υπηκοότητα. Σε αντίθεση με αρκετές άλλες υποθέσεις που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα» και αφορούν εγκλήματα κατά της ζωής, η δική της υπόθεση δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Η Σοφία Αδαμίδη καταζητείται από τις ρωσικές αρχές για αδικήματα απάτης και υπεξαίρεσης. Η Ερυθρά Αγγελία για τη διεθνή αναζήτησή της εκδόθηκε το 2005, σηματοδοτώντας την έναρξη της προσπάθειας εντοπισμού της από τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, ο Ιρακλί Γκαβζία, γεννημένος το 1956 στο Σουχούμι, βρίσκεται στην «κόκκινη λίστα». Όπως και η Σοφία Αδαμίδη, διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ρωσική. Ο Ιρακλί Γκαβζία αναζητείται από τη Ρωσία για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ένα σοβαρό αδίκημα που τον έχει φέρει στο στόχαστρο των διεθνών διωκτικών αρχών.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και απαγωγές από τη Ρωσία

Το κατηγορητήριο που συνοδεύει τον Γιούρι Γιανάκοφ είναι ιδιαίτερα βαρύ. Ο Γιούρι Γιανάκοφ γεννήθηκε στην Τιφλίδα και είναι κάτοχος ελληνικής και ρωσικής υπηκοότητας. Καταζητείται από τις ρωσικές αρχές για σοβαρά αδικήματα ανθρωποκτονίας και απαγωγής. Η Ερυθρά Αγγελία που αφορά τη διεθνή αναζήτησή του εκδόθηκε το 2011, θέτοντάς τον σε καθεστώς διεθνούς καταζήτησης.

Για ανθρωποκτονία καταζητείται από τις ρωσικές αρχές και ο Ιρακλί Σαββίδης. Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1955 στην Τσάλκα της Γεωργίας και, όπως και άλλοι στη λίστα, διαθέτει ελληνική και ρωσική υπηκοότητα. Η διεθνής αναζήτησή του, μέσω της Interpol, χρονολογείται επίσης από το 2011, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών που τον βαραίνουν.

Σοβαρές κατηγορίες για οργανωμένο έγκλημα και όπλα

Το κατηγορητήριο για τον Αβταντίλ Ιανάκοβ είναι πολύ πιο εκτεταμένο και περιλαμβάνει μια σειρά από ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα. Ο Αβταντίλ Ιανάκοβ γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1965 στην Τιφλίδα και είναι κάτοχος ελληνικής και ρωσικής υπηκοότητας, γεγονός που τον καθιστά διπλά υπήκοο.

Βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών αρχών για εγκληματική οργάνωση, μια κατηγορία που υποδηλώνει τη συμμετοχή του σε οργανωμένες παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, καταζητείται για ανθρωποκτονία, η οποία φέρεται να τελέστηκε από οργανωμένη ομάδα, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η διεθνής αναζήτησή του αφορά επίσης αδικήματα σχετικά με πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά, στοιχεία που υποδηλώνουν την εμπλοκή του σε επικίνδυνες δραστηριότητες. Η Ερυθρά Αγγελία του έχει εκδοθεί από τις ρωσικές αρχές για αυτά τα σοβαρά αδικήματα, καθιστώντας τον έναν από τους πλέον καταζητούμενους στην «κόκκινη λίστα» της Interpol.

Με πληροφορίες από: Topontiki