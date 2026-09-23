Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη λόγω απουσίας μαρτύρων

Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών διεκόπη σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από μόλις δέκα λεπτά διαδικασίας. Η αιτία της διακοπής ήταν η μη προσέλευση των μαρτύρων που επρόκειτο να καταθέσουν ενώπιον του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, συγγενείς θυμάτων, των οποίων οι καταθέσεις ήταν προγραμματισμένες, δεν εμφανίστηκαν στη δικαστική αίθουσα, οδηγώντας στην άμεση αναβολή της συνεδρίασης.

Η σύντομη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης

Η σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου, η οποία αφορά την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ξεκίνησε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ωστόσο, η διάρκειά της ήταν εξαιρετικά σύντομη, καθώς ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. Αυτή η άμεση διακοπή προκλήθηκε από την απουσία των προσώπων που είχαν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες στην υπόθεση.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου βρίσκονταν δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι ήταν παρόντες όπως είχε προγραμματιστεί. Η διαδικασία είχε οριστεί να συνεχιστεί με την εξέταση μαρτύρων, συγκεκριμένα με καταθέσεις από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας.

Απουσία συγγενών θυμάτων και προβλήματα μετακίνησης

Όπως έγινε γνωστό μέσα στη δικαστική αίθουσα, υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση ώστε να καταθέσουν δύο συγγενείς των θυμάτων. Παρά τον αρχικό προγραμματισμό και τη συμφωνία, οι συγκεκριμένοι μάρτυρες δεν εμφανίστηκαν τελικά στο δικαστήριο για να δώσουν την κατάθεσή τους.

Ένας δικηγόρος, ο οποίος ήταν παρών στη διαδικασία, ενημέρωσε το δικαστήριο για τους λόγους της απουσίας τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, είχε προκύψει αδυναμία μετακίνησης για τους εν λόγω μάρτυρες. Η εξέλιξη αυτή απέτρεψε την εξέταση οποιουδήποτε μάρτυρα κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Έντονη δυσφορία στην πρόεδρο του δικαστηρίου

Η μη προσέλευση των προγραμματισμένων μαρτύρων προκάλεσε έντονη δυσφορία στην πρόεδρο του δικαστηρίου. Η δυσφορία αυτή ήταν έκδηλη, καθώς όλοι οι παράγοντες της δίκης είχαν προσέλθει κανονικά και ήταν έτοιμοι για τη συνέχιση της διαδικασίας, όπως είχε οριστεί.

Παρά την παρουσία των κατηγορουμένων, των δικηγόρων και των λοιπών εμπλεκομένων, η απουσία των μαρτύρων κατέστησε αδύνατη την πρόοδο της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να εξεταστεί κανένας μάρτυρας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίασης και την αναβολή της διαδικασίας για άλλη ημερομηνία.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού την προηγούμενη ημέρα

Την προηγούμενη ημέρα της σημερινής διακοπής, η Μαρία Καρυστιανού είχε καταθέσει στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, η κυρία Καρυστιανού προέβη σε δηλώσεις έξω από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Στις δηλώσεις της, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την ανάγκη να δοθούν εξηγήσεις. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «θα πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν υπάρχουν όλες οι κατηγορίες και όλοι οι κατηγορούμενοι σε αυτή τη δίκη». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τα ερωτήματα που τίθενται σχετικά με το εύρος και την πληρότητα της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit