Η Skroutz Last Mile θύμα κυβερνοεπίθεσης: Υποκλάπηκαν ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα

Η εταιρεία ταχυμεταφορών Skroutz Last Mile ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα ηλεκτρονικής επίθεσης, η οποία οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα πληροφοριακά της συστήματα. Από το περιστατικό, υποκλάπηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αφορούν το πελατολόγιό της. Η διοίκηση της εταιρείας διαβεβαιώνει ωστόσο ότι δεν επηρεάστηκαν οικονομικά στοιχεία ή ευαίσθητοι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών.

Η ηλεκτρονική επίθεση και τα δεδομένα που επηρεάστηκαν

Η Skroutz Last Mile δέχθηκε ένα περιστατικό ασφαλείας, το οποίο συνίστατο σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα πληροφοριακό της σύστημα. Αυτό το σύστημα τηρούσε δεδομένα που σχετίζονται με την αποστολή δεμάτων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη διακίνηση και παράδοση των δεμάτων. Τα στοιχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των παραληπτών, τις ακριβείς διευθύνσεις παράδοσης, καθώς και τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας που είχαν καταχωριστεί για κάθε παραγγελία.

Διασφάλιση οικονομικών στοιχείων και κωδικών

Παρά τη σοβαρότητα της κυβερνοεπίθεσης, η διοίκηση της Skroutz Last Mile έσπευσε να καθησυχάσει το καταναλωτικό κοινό σχετικά με την ασφάλεια των οικονομικών του στοιχείων. Η εταιρεία διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι η παραβίαση δεν άγγιξε δεδομένα που αφορούν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

Επιπλέον, δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πληρωμών, ιστορικό πληρωμών ή ευαίσθητοι κωδικοί πρόσβασης, γνωστοί και ως διαπιστευτήρια. Αυτή η προστασία εξασφαλίστηκε από το γεγονός ότι η εταιρεία δεν αποθηκεύει αυτά τα καίρια στοιχεία στους δικούς της διακομιστές, καθιστώντας τα απρόσιτα για τους εισβολείς.

Άμεσες ενέργειες και συνεργασία με αρχές

Μετά την αποκάλυψη του κενού ασφαλείας, η Skroutz Last Mile προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και εφάρμοσε αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας.

Οι ενέργειες αυτές έγιναν σε απόλυτο συντονισμό και άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλότητας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων.

Συστάσεις προς τους πελάτες για προσοχή

Η εταιρεία απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πελάτες της να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο διάστημα. Τους καλεί να αποφεύγουν να ανταποκριθούν σε κακόβουλα μηνύματα ή ηλεκτρονική αλληλογραφία που ενδέχεται να λάβουν.

Ειδικότερα, εφιστά την προσοχή σε ύποπτα email ή SMS που μπορεί να επιχειρήσουν να αποσπάσουν επιπλέον προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης μέσω τεχνικών ηλεκτρονικού ψαρέματος, γνωστών ως phishing. Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

Στην επίσημη ενημέρωση προς τους χρήστες της, η Skroutz Last Mile υπογραμμίζει ότι θέτει την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει το περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι έχουν επηρεαστεί μόνο οι κατηγορίες δεδομένων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η εταιρεία επισημαίνει εκ νέου ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται στα συστήματα της Skroutz Last Mile και, ως εκ τούτου, δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki