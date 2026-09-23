Τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: Βιοπαθολόγος χωρίς παρουσία, ανειδίκευτοι σε ιατρικές πράξεις

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) δημοσιοποίησε τα πρώτα ευρήματα από εκτεταμένους ελέγχους σε δομές και παρόχους υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τη διερεύνηση παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, μετά από σχετική έρευνα στο διαδίκτυο. Τα πρώτα στοιχεία που παραδόθηκαν στον υπουργό αποκαλύπτουν διάφορες παρατυπίες, όπως λειτουργία εργαστηρίων χωρίς την απαιτούμενη παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου και παροχή υπηρεσιών από άτομα χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Εκτεταμένοι έλεγχοι σε δομές υγείας

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην πλατφόρμα X, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει θέσει στο μικροσκόπιο συνολικά 118 δομές και παρόχους υπηρεσιών. Από αυτούς, οκτώ έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου που έχει καταρτιστεί από τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ.

Πέραν των παραπάνω, η υπηρεσία, σε συνεννόηση με τον Υποδιοικητή Ελέγχου Αγοράς, Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή, έχει καταρτίσει πρόγραμμα ελέγχων με τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων. Αυτό το πρόγραμμα αφορά 17 παρόχους υπηρεσιών για τους οποίους έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες καταγγελίες στην αρμόδια αρχή, και ήδη τέσσερις από αυτούς τους ελέγχους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρατυπίες σε ιατρείο βιοπαθολόγου

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, προέκυψαν ενδεικτικά ευρήματα σε ιατρείο που διέθετε άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) για ιατρό βιοπαθολόγο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε η λειτουργία εργαστηρίου χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης ιατρού στον χώρο, ένα γεγονός που εγείρει ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας.

Επιπλέον, στο ψυγείο των αναλώσιμων του εργαστηρίου, όπου κανονικά φυλάσσονταν δείγματα αίματος και οροί, εντοπίστηκαν έξι διαφορετικά είδη ενέσιμων σκευασμάτων. Αυτά τα σκευάσματα, τα οποία περιλάμβαναν υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα από διάφορες εταιρείες, χρησιμοποιούνται ευρέως για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Η βιοπαθολόγος δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα προορίζονταν για ιδία χρήση, χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευσή τους.

Υπηρεσίες χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους και εναλλακτικές θεραπείες

Στο πλαίσιο των ελέγχων, καταγράφηκε επίσης η περίπτωση ενός κέντρου φυσικοπαθητικής φροντίδας. Εκεί, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και ο εξοπλισμός τέθηκαν υπό εξέταση από τα κλιμάκια της Αρχής.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα αφορά έναν πάροχο «κβαντικής βιοανάδρασης», ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως «ιατρείο». Ωστόσο, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο πάροχος αυτός δεν είχε προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την επιστημονική του επάρκεια και την άδεια λειτουργίας του ως ιατρείου.

Η ανακοίνωση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιοποίησε τα πρώτα αυτά ευρήματα μέσω μακροσκελούς ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Όπως ο ίδιος ανέφερε, οι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησαν άμεσα κατόπιν δικού του αιτήματος, το οποίο βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες.

Τα στοιχεία αυτά παραδόθηκαν στον υπουργό για ενημέρωση, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς ενεργειών για την αντιμετώπιση των φαινομένων παρανομίας και αδιαφάνειας στον χώρο της υγείας. Οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη διερεύνηση όλων των εμπλεκόμενων δομών και παρόχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της νομοθεσίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos