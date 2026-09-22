Ντόρα Μπακογιάννη: «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν»

Σε δηλώσεις της το πρωί της Τρίτης (22/9) στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, άσκησε κριτική σε υπουργούς της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για αλαζονεία. Η κυρία Μπακογιάννη τους κάλεσε να «ξεκαβαλικέψουν», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη φθορά που μπορεί να έχει προκαλέσει η πολυετής διακυβέρνηση.

Κριτική σε υπουργούς και φθορά της κυβέρνησης

Η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε πως «μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει», ασκώντας με αυτό τον τρόπο κριτική στο εσωτερικό του κόμματος. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι βλέπει αλαζονεία σε κάποιους υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη και τους προέτρεψε να «ξεκαβαλικέψουν».

Παρά τη φθορά που μπορεί να έχει προκληθεί, η κυρία Μπακογιάννη υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η ίδια αναγνώρισε την ύπαρξη «πολλών ελαττωμάτων» στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα εκ των οποίων, όπως είπε, είναι ότι «εννοεί αυτά που λέει».

Η σημασία της σταθερής διακυβέρνησης

Στη συζήτηση για το πολιτικό σκηνικό, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας, ειδικά λόγω της διεθνούς συγκυρίας. «Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι «τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή» και πως έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος καλείται να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας. Υπό τις σημερινές συνθήκες, η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τη βουλευτή της ΝΔ.

Αναδρομή στο παρελθόν και πολιτικός κατακερματισμός

Η κυρία Μπακογιάννη έκανε αναδρομή στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, όταν, όπως ανέφερε, υπήρχε εναλλαγή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με την ίδια, εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση και τη λειτουργία του κράτους.

Όπως σημείωσε, η παράδοση ενός υπουργείου γινόταν τότε σε έναν άνθρωπο που, σε γενικές γραμμές, γνώριζε το αντικείμενο και μπορούσε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του. Στη συνέχεια, όπως επισήμανε, επικράτησε ένας έντονος πολιτικός κατακερματισμός, φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτή η εξέλιξη, υποστήριξε, έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη δυσαρέσκεια και άρνηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. «Αυτός δεν μ’ αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι «κάποιος όμως πρέπει να κυβερνήσει».

Η έλλειψη εναλλακτικής πρότασης

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι, παρά τη φθορά που μπορεί να έχει προκαλέσει η πολυετής διακυβέρνηση, σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. «Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η σύγκριση θα γίνει μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος «μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ».

Η διαχείριση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η κυρία Μπακογιάννη υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πως, στη συγκεκριμένη συγκυρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση σε σχέση με τους δύο συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς. «Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σ’ αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά απ’ τους άλλους δύο», δήλωσε.

Αν και αναγνώρισε τα ελαττώματα του πρωθυπουργού, η βουλευτής της ΝΔ τόνισε την πεποίθηση του κόμματος στην ικανότητά του να διαχειριστεί τις τρέχουσες προκλήσεις, ειδικά εν μέσω του ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis