Ο ΠΑΟΚ κοντά στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό deal της ιστορίας του

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή ενός τηλεοπτικού συμβολαίου που, εάν ολοκληρωθεί με τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα καταγραφεί ως το μεγαλύτερο στην ιστορία του συλλόγου. Το ενδεχόμενο αυτό αφορά την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από τη σεζόν 2027-28 και μετά, καθώς το υφιστάμενο συμβόλαιο φτάνει στο τέλος του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Νέα δεδομένα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Νέα δεδομένα έχουν προκύψει σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ, τα οποία αφορούν την περίοδο από τη σεζόν 2027-28 και έπειτα. Το τρέχον συμβόλαιο του συλλόγου πρόκειται να ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εντατικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα των τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων του.

Οι επαφές για την εξεύρεση της νέας τηλεοπτικής στέγης του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και καιρό, με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τον σύλλογο. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει προσδοκίες για μια σημαντική εξέλιξη στα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ.

Η φερόμενη συμφωνία και οι οικονομικοί όροι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Σερέτη στο Gazzetta, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Ιβάν Σαββίδης έχουν φτάσει σε συμφωνία για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ σε μία νέα πλατφόρμα. Το ποσό που αναφέρεται πως έχει συμφωνηθεί ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Η διάρκεια του φερόμενου συμβολαίου ορίζεται ως τριετής. Εφόσον αυτά τα οικονομικά δεδομένα επιβεβαιωθούν και αποτυπωθούν στις τελικές υπογραφές, το συνολικό ύψος του deal θα φτάσει τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό ανεβάζει σημαντικά τον πήχη και, αν οριστικοποιηθεί, θα καταστήσει το συγκεκριμένο συμβόλαιο το μεγαλύτερο τηλεοπτικό deal στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Η επίσημη θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Παρά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή ούτε η ολοκλήρωση της συμφωνίας ούτε το ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Η διοίκηση του συλλόγου διατηρεί επιφυλακτική στάση έναντι των δημοσιευμάτων.

Η επίσημη θέση που μεταφέρεται από τα γραφεία της Μικράς Ασίας είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη: «Δεν έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία για νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο». Αυτή η δήλωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την τηλεοπτική στέγη του ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι του 2027, αλλά διαχωρίζει τις συζητήσεις και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά από μια οριστική και υπογεγραμμένη συμφωνία.

Η στάση του Ιβάν Σαββίδη για την κεντρική διαχείριση

Το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan Superleague. Ο Ιβάν Σαββίδης, ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη θέση του υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος.

Στη σύσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης επανέλαβε τη συγκεκριμένη του θέση, υποστηρίζοντας ότι το τηλεοπτικό προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος παραμένει υποτιμημένο. Κατά την άποψή του, το προϊόν αυτό μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία μέσω μιας κεντρικής διαχείρισης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερες οικονομικές συμφωνίες για όλους τους συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta