Η νέα εκστρατεία «Αναγνώρισε το SOS» τονίζει τη σύνδεση νεφρών και καρδιάς

Μια νέα διεθνής πρωτοβουλία ενημέρωσης με τίτλο «Αναγνώρισε το SOS» παρουσιάστηκε χθες στην Αθήνα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς. Η εκστρατεία στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό ενός κρίσιμου προειδοποιητικού σήματος, της αλβουμινουρίας, η οποία αποτελεί πρώιμο δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου. Η ανίχνευσή της γίνεται με μια απλή εξέταση ούρων, την uACR, η οποία μπορεί να προλάβει καρδιακά προβλήματα.

Η σημασία της αλβουμινουρίας στην πρόληψη

Η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS» εστιάζει στην αλβουμινουρία, μια κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται αύξηση της πρωτεΐνης αλβουμίνης στα ούρα. Η παρουσία αυτής της πρωτεΐνης αποτελεί έναν πρώιμο δείκτη αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, καθιστώντας την ανίχνευσή της ζωτικής σημασίας για την πρόληψη.

Η διάγνωση της αλβουμινουρίας πραγματοποιείται μέσω της εξέτασης uACR, μιας απλής και προσιτής εξέτασης ούρων. Αυτή η εξέταση καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει πιθανά προβλήματα υγείας προτού εμφανιστούν οποιαδήποτε συμπτώματα, προσφέροντας έτσι ένα σημαντικό εργαλείο για την έγκαιρη παρέμβαση.

Το κεντρικό μήνυμα και οι υποστηρικτές της εκστρατείας

Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι σαφές και προτρεπτικό: «Όταν οι νεφροί εκπέμπουν SOS για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς». Η εκστρατεία παρουσιάστηκε από την εταιρεία Boehringer Ingelheim Ελλάς, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη επτά σημαντικών ιατρικών εταιρειών. Αυτές είναι η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, το Ελληνικό Δίκτυο Διαβήτη στην ΠΦΥ και η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης. Παράλληλα, η εκστρατεία στηρίζεται ενεργά από ενώσεις ασθενών, όπως η ΕΛΟΔΙ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Καρδιοπάθειες.

Η παρουσίαση στην Αθήνα και οι δηλώσεις

Στην εκδήλωση παρουσίασης της πρωτοβουλίας, ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς, αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας. Τόνισε τη μακρόχρονη παρουσία της, την παραγωγική μονάδα που διαθέτει στο Κορωπί, καθώς και τις πρόσφατες επενδύσεις που έχουν ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας εντός του ομίλου.

Ο κ. Αναγνωστάκης υπογράμμισε τη φιλοσοφία της εταιρείας, δηλώνοντας ότι «η καινοτομία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο μόνο όταν ο κίνδυνος αναγνωρίζεται εγκαίρως». Επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS» εντάσσεται πλήρως σε αυτή τη φιλοσοφία, η οποία επικεντρώνεται στην ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Επιστημονική συζήτηση και οι απόψεις των ειδικών

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου. Στη συζήτηση συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι από τους τομείς της Νεφρολογίας, της Καρδιολογίας, της Υπέρτασης και του Διαβήτη, οι οποίοι ανέδειξαν τη στενή και αλληλένδετη σχέση μεταξύ της καρδιάς και των νεφρών.

Ο καθηγητής Ευάγγελος Παπαχρήστου επισήμανε ότι η Χρόνια Νεφρική Νόσος συχνά εξελίσσεται χωρίς την εμφάνιση συμπτωμάτων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για πρώιμο έλεγχο, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας τόνισε ότι η ανίχνευση αλβουμίνης στα ούρα μπορεί να αποτελέσει ένα πρώιμο και σημαντικό σημάδι αυξημένου καρδιαγγειακού, αλλά και νεφρικού κινδύνου.

Η ανάπτυξη της εκστρατείας ενημέρωσης

Η εκστρατεία «Αναγνώρισε το SOS» πρόκειται να αναπτυχθεί και να επικοινωνηθεί σε ένα ευρύ κοινό μέσω πολλαπλών καναλιών. Θα περιλαμβάνει τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, τα οποία θα μεταδίδουν το κεντρικό μήνυμα σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί η υπαίθρια προβολή για την οπτική επικοινωνία της πρωτοβουλίας.

Παράλληλα, η εκστρατεία θα έχει ισχυρή ψηφιακή παρουσία με περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ενώ θα υπάρξουν ενημερωτικές δράσεις σε φαρμακεία σε όλη τη χώρα. Τέλος, θα δημιουργηθούν ειδικά διαμορφωμένα σημεία ενημέρωσης, τα οποία θα απευθύνονται τόσο στους ασθενείς όσο και στους επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας εξειδικευμένες πληροφορίες και οδηγίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki