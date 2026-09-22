Πυροβολισμοί έξω από λύκειο στην Τουρκία: Ένας νεκρός μαθητής και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026 στην Τουρκία, μετά από ένοπλη επίθεση που εκτυλίχθηκε έξω από λύκειο στην περιοχή Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα. Άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ αδιακρίτως, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός μαθητή και τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων ακόμη. Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Το αιματηρό περιστατικό

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 08:00 το πρωί, μπροστά από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο της Ανατολίας «Ιντζί Ουζμέζ». Ένας άγνωστος μέχρι στιγμής δράστης προσέγγισε το σχολείο και άρχισε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση, σκορπίζοντας τον πανικό σε μαθητές και περαστικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για χρήση καραμπίνας (pompalı tüfek). Η επίθεση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Θύματα και διακομιδή στα νοσοκομεία

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερις μαθητές, ενώ συνολικά πέντε μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ένας από τους μαθητές υπέκυψε στα τραύματά του, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα στο Κρατικό Νοσοκομείο του Τουργκουτλού, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας των υπολοίπων τραυματιών μαθητών δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ο δράστης της επίθεσης παραμένει άγνωστος και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, κατάφερε να διαφύγει πεζός από το σημείο. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να κρατά όπλο καθώς προσεγγίζει το σχολείο και λίγη ώρα αργότερα να τρέχει για να αποφύγει τη σύλληψη.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ενόπλου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και αν ο δράστης ενήργησε μόνος του ή είχε συνεργούς.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο της επίθεσης έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ομάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων, για να προσφέρουν βοήθεια και να ξεκινήσουν τις έρευνες. Η κινητοποίηση ήταν ταχύτατη μετά την καταγγελία για τους πυροβολισμούς.

Το Κυβερνείο της Μανίσα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, στην οποία αναφέρεται ότι «ελήφθη καταγγελία ότι υπήρξαν πυροβολισμοί με όπλο σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο της Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ στην περιοχή μας, το Τουργκουτλού. Κατόπιν της καταγγελίας, δυνάμεις της αστυνομίας και ομάδες παροχής υπηρεσιών υγείας εστάλησαν στο σημείο και οι έρευνες των συνεργείων μας για το περιστατικό συνεχίζονται. Το κοινό θα ενημερωθεί περαιτέρω για τις εξελίξεις».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki