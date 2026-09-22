Τα λάθη του Γουόρεν Μπάφετ που κόστισαν εκατομμύρια

Ο Γουόρεν Μπάφετ, ένας άνθρωπος που έχει γίνει συνώνυμο της επιτυχημένης επένδυσης, έχει παραδεχτεί δημόσια μερικές από τις πιο ζημιογόνες αποφάσεις της καριέρας του. Ενώ έχουν γραφτεί εκατομμύρια λέξεις για τις επιτυχίες του, όπως οι επενδύσεις στην Coca-Cola το 1988, στην American Express, στην Apple και στην BYD, οι οποίες μετέτρεψαν την Berkshire Hathaway σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του κόσμου, λιγότερο συχνά αναφέρονται οι επενδύσεις που δεν πήγαν καλά.

Ο ίδιος ο Μπάφετ έχει αφιερώσει σημαντικό χώρο στις ετήσιες επιστολές του προς τους μετόχους για να εξηγήσει αναλυτικά τα λάθη του. Δεν τα απέδωσε στην τύχη, στις γενικότερες συνθήκες της αγοράς ή σε απρόβλεπτες εξελίξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για τις αποφάσεις του, εξηγώντας τι δεν είχε δει αρχικά, τι είχε υποτιμήσει και πώς μια κακή αρχική απόφαση έγινε ακόμη χειρότερη επειδή ο ίδιος καθυστέρησε να αντιδράσει και να λάβει διορθωτικά μέτρα.

Η ειρωνική ιστορία της Berkshire Hathaway

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις λανθασμένων αποφάσεων αφορά την ίδια την Berkshire Hathaway, η οποία ξεκίνησε ως μια προβληματική εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Αγγλία. Το 1964, ο Γουόρεν Μπάφετ είχε ήδη σημαντική συμμετοχή στην εταιρεία. Εκείνη την περίοδο, η διοίκηση του προσέφερε 11,375 δολάρια για κάθε μετοχή του, ενώ ο ίδιος περίμενε να λάβει 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η διαφορά στην τιμή ήταν μόλις 12,5 σεντς ανά μετοχή, ένα φαινομενικά μικρό ποσό. Ωστόσο, ο Μπάφετ θεώρησε ότι ο διευθύνων σύμβουλος, Σίμπουρι Στάντον, δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν ουσιαστικά κάνει. Αντί να προχωρήσει στην πώληση των μετοχών του, ο Μπάφετ αποφάσισε να αντιδράσει αγοράζοντας ακόμη περισσότερες μετοχές της εταιρείας.

Έτσι, το 1965, ο Γουόρεν Μπάφετ πήρε τον έλεγχο της Berkshire σχεδόν κατά 100%. Το πρόβλημα, όπως ο ίδιος αναγνώρισε αργότερα, ήταν ότι είχε αγοράσει μια επιχείρηση που γνώριζε ότι βρισκόταν σε παρακμή. Η αμερικανική κλωστοϋφαντουργία έχανε σταδιακά τη μάχη από φθηνότερους παραγωγούς, με αποτέλεσμα η Berkshire να συνεχίσει να συσσωρεύει σημαντικές ζημιές. Ο Μπάφετ χρειάστηκε περίπου δύο δεκαετίες για να εγκαταλείψει οριστικά την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα, κλείνοντας τα τελευταία εργοστάσια το 1985. Το 2014, χαρακτήρισε την αρχική απόφαση να αγοράσει την Berkshire ως «μνημειωδώς ανόητη». Παρόλα αυτά, το παράδοξο είναι ότι από αυτή την αρχικά κακή αγορά δημιουργήθηκε τελικά η εταιρεία που θα άλλαζε ολόκληρη τη ζωή του και θα εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του κόσμου.

Το λάθος της USAir

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα από την αρχική του απόφαση για την Berkshire Hathaway, ο Γουόρεν Μπάφετ θα έκανε ένα διαφορετικού τύπου λάθος με την USAir. Το 1989, η Berkshire επένδυσε 358 εκατομμύρια δολάρια σε προνομιούχες μετοχές της αεροπορικής εταιρείας. Αυτές οι μετοχές προσέφεραν ένα ετήσιο μέρισμα της τάξης του 9,25%, μια επιλογή που φαινόταν να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με μια απλή αγορά κοινών μετοχών.

Ωστόσο, ο Μπάφετ δεν αξιολόγησε σωστά την οικονομική πραγματικότητα της αεροπορικής αγοράς, ειδικά μετά την απορρύθμισή της. Από το 1990 ως το 1994, η USAir εμφάνισε συνολικές ζημιές ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα τεράστιο ποσό που έπληξε την οικονομική της σταθερότητα. Αυτή η δυσμενής οικονομική πορεία οδήγησε την εταιρεία να σταματήσει την καταβολή του μερίσματος το 1994, γεγονός που επηρέασε άμεσα την επένδυση της Berkshire.

Ως αποτέλεσμα της διακοπής των μερισμάτων και της γενικότερης κατάστασης της USAir, η Berkshire υποχρεώθηκε να μειώσει δραστικά την αξία της επένδυσής της. Η μείωση ανήλθε σε 75%, με την αξία της επένδυσης να πέφτει στα 89,5 εκατομμύρια δολάρια από τα αρχικά 358 εκατομμύρια. Ο ίδιος ο Μπάφετ εξήγησε αργότερα ότι είχε κάνει μια επιφανειακή και λανθασμένη ανάλυση, παρασυρόμενος από το ιστορικό κερδοφορίας της εταιρείας και αγνοώντας τις νέες και πιο σκληρές συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά των αεροπορικών εταιρειών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta