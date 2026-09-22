Μητσοτάκης από Σαν Φρανσίσκο: Οι εκλογές αφορούν το μέλλον και όχι το παρελθόν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφέρθηκε εκτενώς στις επερχόμενες εκλογές και την πορεία της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, προειδοποιώντας παράλληλα πως «δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός».

Η σημασία των εκλογών και το όραμα για το 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν». Πρόσθεσε πως, καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, προσπαθεί να περιγράψει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Τότε, όπως σημείωσε, θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Ο πρωθυπουργός εξέπεμψε από το Σαν Φρανσίσκο το μήνυμα ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχειας στην πορεία της χώρας.

Ο κίνδυνος του εκτροχιασμού και η εύθραυστη πρόοδος

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι «όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στην πολιτική «δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία». Ως παράδειγμα, ανέφερε ότι «αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων».

Ο πρωθυπουργός θεωρεί υποχρέωσή του να υπενθυμίζει ότι η χώρα έχει περάσει μια πολύ δύσκολη διαδρομή και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, την οποία πρέπει να προστατεύσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να επιλέξει διαφορετική πορεία, θέτοντας σε κίνδυνο τα επιτεύγματα.

Η ελληνική οικονομία και η νέα της θέση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον με τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν στα χρόνια της κρίσης». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης».

Σήμερα, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ παράλληλα μειώνεται το δημόσιο χρέος με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι να μην παραδοθεί στις επόμενες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους.

Κάλεσμα συμμετοχής και προσέλκυση εργαζομένων

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα στους Έλληνες της διασποράς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας ειδική αναφορά στην επιστολική ψήφο. Υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στα πολιτικά πράγματα της χώρας, καθώς «κάθε εκλογή αφορά το μέλλον».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό αλλά και για εργασία, αναδεικνύοντας την προοπτική της χώρας ως προορισμού για επαγγελματική δραστηριότητα.

Η πρόκληση της εκλογικής αναμέτρησης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν ένα κόμμα βρίσκεται ήδη αρκετό καιρό στην εξουσία. Πρέπει, όπως είπε, να πειστούν οι πολίτες ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει την ενέργεια, τη διάθεση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να πηγαίνει τη χώρα μπροστά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η εμπειρία έχει σημασία σε αυτή τη διαδικασία και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να το κάνει μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis