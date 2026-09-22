Θερμή συνάντηση Τραμπ και Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Μια απροσδόκητα θερμή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και του δημάρχου της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία των δημάρχων, λίγο πριν ο Αμερικανός πρόεδρος εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρά τις γνωστές πολιτικές τους διαφορές, οι δύο άνδρες φάνηκε να αναζητούν κοινό έδαφος για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την πόλη.

Η συνάντηση στο Gracie Mansion

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Gracie Mansion, αναπόλησε τις προηγούμενες επισκέψεις του στην ιστορική αυτή κατοικία. Θυμήθηκε διάφορους ηγέτες που έχουν περάσει από τη θέση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντάς τους «σπουδαίους» αλλά και «κάποιους όχι και τόσο σπουδαίους». Η αναφορά αυτή έγινε σε ένα κλίμα φιλικό, υπογραμμίζοντας την προσωπική του σχέση με την πόλη και την ιστορία της.

Σε μια χαρακτηριστική στιγμή της συνάντησης, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε στον δήμαρχο Μαμντάνι με ενθαρρυντικά λόγια. «Ελπίζω να γίνεις ένας σπουδαίος», του είπε, συνοδεύοντας τα λόγια του με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι ο δήμαρχος έχει «κάνει ένα καλό ξεκίνημα», αναγνωρίζοντας έτσι την πορεία του Μαμντάνι στα καθήκοντά του.

Κοινό έδαφος για την πόλη

Η συνάντηση μεταξύ των δύο πολιτικών, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «εχθροί», περιγράφηκε ως θερμή. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ και ο Μαμντάνι προσπαθούν, παρά τις σημαντικές διαφορές που τους χωρίζουν, να εντοπίσουν σημεία σύγκλισης προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στην πόλη που και οι δύο δηλώνουν ότι αγαπούν. Αυτή η προσπάθεια για συνεργασία αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνουν στα ζητήματα της Νέας Υόρκης.

Στο πλαίσιο των συζητήσεών τους, ο πρόεδρος Τραμπ και ο δήμαρχος Μαμντάνι ανέφεραν στους δημοσιογράφους ότι εξετάστηκαν συγκεκριμένα θέματα. Ανάμεσά τους ήταν ένα πιθανό οικιστικό έργο που αφορά τον δήμο του Κουίνς, καθώς και η αναζήτηση τρόπων για να καταστεί η Νέα Υόρκη πιο προσιτή για την εργατική τάξη. Αυτές οι συζητήσεις υπογραμμίζουν την κοινή τους επιδίωξη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της μεγαλούπολης.

Παρουσία ηγετών και «επιστροφή στις ρίζες»

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Μαμντάνι έλαβε χώρα σε μια περίοδο όπου δεκάδες ηγέτες από διάφορα μέρη του κόσμου κατέφθαναν στην πόλη της Νέας Υόρκης. Ο λόγος της παρουσίας τους ήταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ένα γεγονός διεθνούς σημασίας που φέρνει στο προσκήνιο παγκόσμια ζητήματα και διπλωματικές επαφές.

Έχοντας στο πλευρό του τον δήμαρχο, ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε το βαρύ πρόγραμμά του. Δήλωσε ότι είχε «πολλές συναντήσεις αυτή τη στιγμή, πολύ σημαντικές συναντήσεις με ηγέτες διαφόρων χωρών». Ωστόσο, χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Μαμντάνι ως «μια μικρή επιστροφή στις ρίζες», προσθέτοντας: «Έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα από αυτό το όμορφο σπίτι ή κτίριο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την προσωπική του σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και την ιστορία της.

Προηγούμενες επαφές και πολιτικές διαφορές

Οι δύο πολιτικοί έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν, με τις πηγές να αναφέρουν τουλάχιστον δύο προηγούμενες συναντήσεις. Φαίνεται να διατηρούν ένα επίπεδο επαφής, αν και ο δήμαρχος Μαμντάνι επέλεξε να παραμείνει σιωπηλός σχετικά με τις τρέχουσες συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο. Αυτό υποδηλώνει μια διακριτική προσέγγιση στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Όπως είχε συμβεί και μετά την πρώτη τους συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζοχράν Μαμντάνι αναγνώρισαν ανοιχτά τις πολιτικές και προγραμματικές τους διαφορές. Αυτή η αναγνώριση των διαφωνιών τους, παρά τη θερμή ατμόσφαιρα της συνάντησης, δείχνει μια ειλικρινή προσέγγιση στις μεταξύ τους σχέσεις, όπου οι διαφωνίες δεν εμποδίζουν την επικοινωνία για το κοινό καλό της πόλης.

Διαχείριση των μέσων ενημέρωσης

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης αφορούσε την απόφαση του προέδρου Τραμπ να αποκλείσει ορισμένα ειδησεογραφικά μέσα από τον Λευκό Οίκο. Ο δήμαρχος Μαμντάνι ρωτήθηκε σχετικά με αυτό το ζήτημα και δήλωσε ότι θεωρεί σημαντικά αυτά τα δίκτυα, καθώς και άλλα που ήταν παρόντα στην εκδήλωση στο Gracie Mansion, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στην ενημέρωση.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τους περιορισμούς που επέβαλε σε συγκεκριμένα ειδησεογραφικά μέσα, χαρακτηρίζοντας την κάλυψή τους «μεροληπτική». Σχολίασε επίσης: «Είναι ενδιαφέρον, γιατί είπαν ότι θα με μποϊκοτάρουν. Όμως, ποτέ δεν με μποϊκοτάρουν», προσθέτοντας ότι «Πιστεύω ότι αυτά τα μέσα ενημέρωσης έχουν την υποχρέωση να είναι αμερόληπτα». Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πολιτικών όσον αφορά τον ρόλο και τη λειτουργία του Τύπου.

Με πληροφορίες από: Topontiki