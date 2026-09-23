Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο

Σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφηκε σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, προκαλώντας καθυστερήσεις στους οδηγούς. Η αυξημένη κίνηση εντοπίστηκε κυρίως στον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αθηνών, την Αττική Οδό, καθώς και σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τα προβλήματα στην κυκλοφορία ήταν εκτεταμένα και σε ορισμένα σημεία οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν τα 30 λεπτά.

Προβλήματα στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

Για ακόμη μία ημέρα, η κυκλοφορία στον Κηφισό παρουσίασε αυξημένο φόρτο και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα, η συμφόρηση εκτεινόταν έως και τη Μεταμόρφωση, δυσχεραίνοντας την μετακίνηση των οχημάτων.

Επιπλέον, δυσκολία στην κυκλοφορία παρατηρήθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Βικέλα, στην περιοχή των Πατησίων, στο ρεύμα προς Λαμία. Αυτό οφειλόταν σε ένα ακινητοποιημένο όχημα που επηρέασε την ροή της κυκλοφορίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία ήταν επίσης αυξημένη.

Επιβάρυνση στην Αττική Οδό με μεγάλες καθυστερήσεις

Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις έφτασαν τα 25-30 λεπτά από τη Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ σε ορισμένα σημεία ξεπέρασαν τα 30 λεπτά. Επιπλέον, στην έξοδο για Λαμία, οι οδηγοί χρειάστηκαν 10-15 λεπτά επιπλέον χρόνο για τη διέλευσή τους.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμάνθηκαν από 25 έως 30 λεπτά από την Κάντζα μέχρι την Κηφισίας. Στην Περιφερειακή Υμηττού, από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, οι καθυστερήσεις έφτασαν τα 20-30 λεπτά. Παράλληλα, στην έξοδο για Λαμία σημειώθηκαν καθυστερήσεις 5-10 λεπτών, όπως και στο τμήμα από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Δυσκολίες σε Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα

Η εικόνα της κυκλοφορίας ήταν επιβαρυμένη και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους της Αττικής. Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφηκε στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου οι οδηγοί αντιμετώπισαν δυσκολίες στην μετακίνησή τους.

Επιπρόσθετα, δυσκολίες σημειώθηκαν και στη Λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη. Η κυκλοφορία επηρεάστηκε σημαντικά σε αυτό το σημείο λόγω σύγκρουσης τεσσάρων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της πόλης.

Αυξημένος φόρτος στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά

Το κέντρο της Αθήνας δεν έμεινε ανεπηρέαστο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση της ημέρας. Αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Η κυκλοφορία σε αυτές τις οδικές αρτηρίες επιβαρυνόταν σταδιακά όσο περνούσε η ώρα, δημιουργώντας προβλήματα στους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρήθηκαν και στους δρόμους που περιβάλλουν το λιμάνι του Πειραιά. Ο κυκλοφοριακός φόρτος στην περιοχή αυξήθηκε σημαντικά, επηρεάζοντας την πρόσβαση και την έξοδο από το λιμάνι και τις γύρω οδούς.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit