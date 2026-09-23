Τραγωδία στη Φθιώτιδα: 32χρονη νεκρή από φωτιά στο σπίτι της

Μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026, στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην κατοικία της. Στο τραγικό αυτό περιστατικό, βρήκε επίσης τον θάνατο και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο εγκλωβίστηκε στον χώρο. Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς εγκαύματα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θάνατο από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Βίτωλη

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μια προσθήκη-δωμάτιο του σπιτιού της 32χρονης. Το συγκεκριμένο δωμάτιο, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από τις φλόγες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης κλήθηκαν άμεσα και επιχείρησαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η έκταση της καταστροφής στο δωμάτιο ήταν σημαντική, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην κατοικία.

Ο εντοπισμός της άτυχης γυναίκας και του σκύλου της

Η 32χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από γείτονες, οι οποίοι και την ανέσυραν από το φλεγόμενο σπίτι. Κατά τον εντοπισμό της, η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έφερε εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που οδήγησε τους ειδικούς στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από ασφυξία, εξαιτίας των πυκνών και τοξικών καπνών που είχαν πλημμυρίσει τον χώρο.

Δυστυχώς, στο τραγικό περιστατικό έχασε τη ζωή του και το σκυλάκι της οικογένειας. Το κατοικίδιο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις, με τραγική κατάληξη για το ζώο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς υπό διερεύνηση από τις αρχές

Σύμφωνα με μαρτυρίες και ρεπορτάζ, η άτυχη 32χρονη είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα, πριν την εκδήλωση της φωτιάς. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η πυρκαγιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα και αποτελούν το βασικό αντικείμενο της προανάκρισης.

Το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την προανάκριση για το περιστατικό. Στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθούν με κάθε λεπτομέρεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και τι ακριβώς οδήγησε στην τραγική απώλεια της ζωής της 32χρονης γυναίκας.

Οι ενέργειες των αρχών και η ιατροδικαστική εξέταση

Στο σημείο της πυρκαγιάς, στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης, επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν προσπάθειες για την κατάσβεση των φλογών και τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επέκταση της φωτιάς.

Η σορός της 32χρονης γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για να διαπιστωθούν με απόλυτη ακρίβεια τα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας και να επιβεβαιωθεί η αρχική εκτίμηση των αρχών που κάνει λόγο για ασφυξία από τις αναθυμιάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit