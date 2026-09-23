Γυναίκα υποστηρίζει ότι εντόπισε την «οικογένεια» του τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth

Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε την «οικογένεια» του θρυλικού τέρατος του Λοχ Νες χρησιμοποιώντας το Google Earth, πυροδοτώντας νέες συζητήσεις γύρω από τον ιστορικό μύθο της Σκωτίας. Ανεξήγητα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε μια εικόνα της λίμνης Λοχ Νες, η οποία κυκλοφορεί πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι θρύλοι για τον θαλάσσιο γίγαντα, γνωστό ως «Νέσι», στοιχειώνουν αυτή την περιοχή της Σκωτίας για γενιές, αλλά τώρα οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι βρήκαν τελικά αποδείξεις για την ύπαρξη του τέρατος μέσω της εφαρμογής της Google.

Η νέα «ανακάλυψη» στη λίμνη Λοχ Νες

Οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στο διαδίκτυο αφότου η Τζούλι Φρέιζερ τις υπέβαλε στο Επίσημο Μητρώο Θεάσεων του Τέρατος του Λοχ Νες. Η ίδια δήλωσε ότι «η σκέψη στην ύπαρξη μιας μικρής οικογένειας Νέσι είναι τόσο συναρπαστική».

Η Φρέιζερ ανέφερε πως προγραμματίζει μια επίσκεψη στο Ινβερνές αργότερα μέσα στη χρονιά και απλώς περιηγούνταν στο Google Earth όταν εντόπισε τα τρία αντικείμενα. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά και μεγεθύνοντας τις εικόνες, σημείωσε ότι δεν έμοιαζαν με βάρκες, αλλά με κάτι σαν φάλαινες ή κάτι παρόμοιο με καμπυλωτή ράχη.

Οι παρατηρήσεις της Τζούλι Φρέιζερ

Η Φρέιζερ πιστεύει πως η παρατήρησή της δεν θα μπορούσε να αφορά σκάφη στη λίμνη, καθώς λείπει το χαρακτηριστικό απόνερο, σχήματος V, που δημιουργούν συνήθως τα κινούμενα πλοία όταν παρατηρούνται από το διάστημα. Αυτό το στοιχείο την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα αντικείμενα ήταν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα πλεούμενα.

Η παρατήρησή της περιλαμβάνει επίσης χρονική σήμανση του 2026 μέσα στις εικόνες, οι οποίες δείχνουν επίσης φουντωτά δέντρα, υποδεικνύοντας ότι λήφθηκαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι της φετινής χρονιάς. Η Φρέιζερ επέμεινε: «Δεν είμαι παράξενη. Δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη, προφανώς, όσο οι ντόπιοι, αλλά σίγουρα μου φαίνεται κάτι σημαντικό και διαφορετικό».

Έτος «παραγωγικό» για θεάσεις

Το τρέχον έτος υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικό όσον αφορά τις αναφορές, σύμφωνα με το μητρώο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις διαδικτυακές θεάσεις, συνυπολογίζοντας αυτήν της Φρέιζερ. Επιπλέον, έχουν σημειωθεί 14 δια ζώσης συναντήσεις, ενώ δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν από διαδικτυακές κάμερες.

Αν η θέαση της Φρέιζερ «επιβεβαιωθεί», δεν θα είναι η πρώτη φορά που το πλάσμα εντοπίζεται φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Inverness Courier.

Ο μακροχρόνιος θρύλος του «Νέσι»

Ο θρύλος του Τέρατος του Λοχ Νες ανάγεται στον 6ο αιώνα, όταν ο Ιρλανδός μοναχός Άγιος Κολούμπα «διέταξε ένα θαλάσσιο θηρίο να υποχωρήσει» αφού είχε επιτεθεί σε έναν κολυμβητή στον ποταμό Νες, σύμφωνα με τη βιογραφία του «Life of St Columba».

Για αιώνες μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική λαογραφία υποστήριζε ότι κακόβουλα πνεύματα του νερού, γνωστά ως kelpies, κατοικούσαν στις βαθύτερες λίμνες της Σκωτίας. Αυτές οι ιστορίες θεωρείται ότι διατήρησαν ζωντανό τον θρύλο του Νέσι.

Η κορύφωση του ενδιαφέροντος

Ωστόσο, η μανία για τον Νέσι κορυφώθηκε τον 20ό αιώνα. Μέχρι το 1933, κατασκευάστηκε ένας νέος δρόμος κοντά στις όχθες της λίμνης Λοχ Νες. Αυτό το γεγονός αύξησε σημαντικά την προσβασιμότητα και την ορατότητα της μεγαλύτερης σε όγκο νερού λίμνης της Σκωτίας, τροφοδοτώντας περαιτέρω το ενδιαφέρον για το μυστηριώδες πλάσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta