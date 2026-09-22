Οκτώ χρόνια χωρίς ψηφιακό μαστογράφο το νοσοκομείο Νίκαιας, καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ

Το Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμονας», ένα από τα βασικά δημόσια θεραπευτήρια της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, παραμένει χωρίς ψηφιακό μαστογράφο τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) έχει επανειλημμένα ζητήσει από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας την προμήθεια νέου ψηφιακού μαστογράφου, μετά την απόσυρση της παλιάς συσκευής.

Ωστόσο, έως και σήμερα, οι ασθενείς εξακολουθούν να στερούνται βασικές ιατρικές υπηρεσίες, τόσο στην πρόληψη όσο και στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η ΕΙΝΑΠ αναφέρει ότι πρόκειται για εσκεμμένη απόφαση να μην αντικατασταθεί ο παλιός ψηφιακός μαστογράφος με σύγχρονο.

Η διαχρονική απουσία του ψηφιακού μαστογράφου

Η απουσία ψηφιακού μαστογράφου από το Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμονας» χρονολογείται εδώ και οκτώ χρόνια. Το νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, στερείται αυτής της κρίσιμης ιατρικής συσκευής, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες εξετάσεις.

Η παλιά συσκευή έχει αποσυρθεί, αλλά η αντικατάστασή της με ένα σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής. Αυτή η κατάσταση έχει επιπτώσεις στην παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά την πρόληψη και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Οι καταγγελίες της ΕΙΝΑΠ για εσκεμμένη απόφαση

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση, ζητώντας επανειλημμένα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει στην προμήθεια νέου εξοπλισμού. Η ΕΙΝΑΠ υποστηρίζει ότι η μη αντικατάσταση του μαστογράφου δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με την ένωση, πρόκειται για μια εσκεμμένη απόφαση, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Η ΕΙΝΑΠ θεωρεί ότι αυτή η πρακτική οδηγεί τις ασθενείς να αναζητούν και να πληρώνουν αδρά για υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές.

Η σημασία του ψηφιακού μαστογράφου

Ο ψηφιακός μαστογράφος αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η χρησιμότητά του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον προληπτικό έλεγχο, όπως εξηγεί η ΕΙΝΑΠ στην ανακοίνωσή της.

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι απαραίτητο εργαλείο και στη χειρουργική του μαστού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, την υποστήριξη της χειρουργικής αντιμετώπισης, τον απεικονιστικό έλεγχο χειρουργικών παρασκευασμάτων, καθώς και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών.

Πλαίσιο ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων

Η ΕΙΝΑΠ τοποθετεί τη συγκεκριμένη κατάσταση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτό της διαχρονικής πολιτικής ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων. Η ένωση υποστηρίζει ότι αυτή η πολιτική έχει ως στόχο να οδηγήσει σκόπιμα και εκβιαστικά τις ασθενείς να καταφύγουν σε ιδιώτες κλινικάρχες, πληρώνοντας υψηλά ποσά για τις απαραίτητες εξετάσεις και θεραπείες.

Η μη παροχή σύγχρονου εξοπλισμού στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής, η οποία υπονομεύει τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Απαιτήσεις της ΕΙΝΑΠ για άμεσες ενέργειες

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά απαιτεί την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονου ψηφιακού μαστογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Παράλληλα, ζητά την εξασφάλιση του απαραίτητου μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού για την ορθή λειτουργία του μηχανήματος.

Επιπλέον, η ΕΙΝΑΠ ζητάει άμεση ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Θέλει να γνωστοποιηθεί σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες προμήθειας και να δοθούν εξηγήσεις για την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, καθυστέρηση που μετράει χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki