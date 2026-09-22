Τέλος στην αναμονή για πινακίδες κυκλοφορίας σε όλη την Ελλάδα

Η κατάσταση στις Διευθύνσεις Μεταφορών σε όλη την Ελλάδα ομαλοποιείται, καθώς ξεκίνησε η σταδιακή προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας. Αυτό σηματοδοτεί το τέλος της αναμονής για χιλιάδες νέους αγοραστές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, καθώς και για εταιρείες leasing και ενοικιάσεων, οι οποίοι περίμεναν για περίπου ένα μήνα να παραλάβουν τα οχήματά τους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την πιλοτική λειτουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να απλοποιήσει περαιτέρω τη διαδικασία έκδοσης πινακίδων στο μέλλον.

Τέλος στην αναμονή για πινακίδες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ξεκίνησε την αποστολή χιλιάδων πινακίδων κυκλοφορίας από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι έως τα μέσα Οκτωβρίου θα έχει παραδοθεί το σύνολο των παραγγελθέντων πινακίδων.

Η προμήθεια περιλαμβάνει 60.000 ζεύγη πινακίδων για αυτοκίνητα και 25.000 ζεύγη για μοτοσυκλέτες. Η κίνηση αυτή αναμένεται να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες και να αποκαταστήσει την ομαλότητα στην αγορά.

Ομαλοποίηση της αγοράς και μελλοντικός σχεδιασμός

Ο συγκεκριμένος αριθμός ζευγών πινακίδων κυκλοφορίας εκτιμάται ότι είναι ικανός να διατηρήσει την ομαλότητα στην αγορά έως περίπου τα τέλη Νοεμβρίου. Εάν μέχρι τότε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν έχει εκκινήσει τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα χρειαστεί να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό προμήθειας πινακίδων.

Ο επόμενος διαγωνισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή αριθμό πινακίδων για να λειτουργεί η αγορά έως την οριστική έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για τον λόγο αυτό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εξετάζει σοβαρά την πραγματοποίηση ενός ακόμη, και πιθανώς τελευταίου, διαγωνισμού προμήθειας πινακίδων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα: Στόχοι και λειτουργία

Τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εργάζονται εντατικά για την άμεση έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιλογής πινακίδων κυκλοφορίας. Οι βασικοί λόγοι πίσω από αυτή την προσπάθεια είναι η κατάργηση των διαγωνισμών και η ομαλοποίηση της αγοράς, καθώς και η αντιμετώπιση του «μπλοκαρίσματος» του λεγόμενου «γρηγορόσημου», το οποίο είναι δημοφιλές στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών.

Μέσω της πλατφόρμας, οι νέοι ιδιοκτήτες ή οι έμποροι καινούριων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων θα μπορούν να επιλέγουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους από μια «δεξαμενή» διαθέσιμων συνδυασμών. Η καταβολή των αντίστοιχων παραβόλων θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά.

Επιλογή ειδικών συνδυασμών

Για όσους επιθυμούν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό για την πινακίδα κυκλοφορίας τους, η πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα παραγγελίας. Αυτό αφορά συνδυασμούς όπως συνεχόμενους αριθμούς (π.χ. 1234, 6789, 5455, 7677), όμοιους αριθμούς (π.χ. 4444, 5555, 7777, 8888) ή ζεύγη όμοιων αριθμών (π.χ. 4455, 7788, 1122).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν ένα υψηλότερο παράβολο για την απόκτηση του επιθυμητού ειδικού συνδυασμού.

Με πληροφορίες από: carandmotor.gr