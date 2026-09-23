Τα παιδιά που σώζουν τα μαγαζιά των γονιών τους μέσω TikTok

Μια νέα προσέγγιση στην επιχειρηματική διαδοχή αναδύεται, καθώς τα παιδιά των ιδιοκτητών αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διάσωση των οικογενειακών τους επιχειρήσεων. Η σύγχρονη διαδοχή δεν απαιτεί πλέον την παραδοσιακή θέση πίσω από τον πάγκο, αλλά συχνά ξεκινάει μπροστά του, με ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό το φαινόμενο δείχνει πώς η νέα γενιά αξιοποιεί τα ψηφιακά μέσα για να αναζωογονήσει επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό μοντέλο.

Η διάσωση του Rich Collection Bella Italia στο Λονδίνο

Το καλοκαίρι του 2026, ένα μικρό κατάστημα παπουτσιών στο ανατολικό Λονδίνο, το Rich Collection Bella Italia, βρισκόταν στα πρόθυρα του κλεισίματος. Ο Rachid Lazraq, μαροκινής καταγωγής ιδιοκτήτης, διατηρούσε την επιχείρησή του στην Hackney Road για 34 ολόκληρα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι είχε αντέξει επί δεκαετίες τις μεταμορφώσεις της γειτονιάς, τις αυξήσεις στα ενοίκια και τις αλλαγές της μόδας, η συνεχής μείωση της πελατείας του τον οδήγησε σε αδιέξοδο.

Μετά από πολλές προσπάθειες να αναστρέψει την πορεία της επιχείρησής του, ο Rachid Lazraq αναγκάστηκε να τοποθετήσει στη βιτρίνα του καταστήματος την πινακίδα που ανακοίνωνε: «Κλείνουμε σύντομα – Εκπτώσεις».

Η παρέμβαση της Zineb Lazraq και η αναβίωση των Y2K παπουτσιών

Την ίδια περίοδο που ο πατέρας της αποφάσιζε να κλείσει το μαγαζί, η κόρη του Rachid, Zineb Lazraq, είχε μόλις χάσει τη δουλειά της ως δημοσιογράφος. Η δύσκολη αυτή συγκυρία άλλαξε ρυθμό όταν η Zineb είδε ένα βίντεο στο TikTok που είχε ανεβάσει μια Γαλλίδα content creator. Το βίντεο αυτό έδειχνε το επικείμενο κλείσιμο ενός καταστήματος, ενώ παράλληλα πρόβαλλε παπούτσια με αισθητική Y2K, από τα τέλη των ’90s και τις αρχές των 2000s, τα οποία ο Rachid πουλούσε επί χρόνια χωρίς να γνωρίζει ότι είχαν ξαναγίνει περιζήτητα.

Εμπνευσμένη από αυτό, η Zineb αποφάσισε να δημιουργήσει και να ανεβάσει η ίδια ένα δικό της βίντεο για το μαγαζί του πατέρα της. Η προσέγγισή της ήταν απλή: δεν έστησε κάποια περίπλοκη καμπάνια, αλλά έδειξε απλώς τα εμπορεύματα που υπήρχαν στο κατάστημα για χρόνια. Τα βίντεο αυτά άρχισαν να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, με αποτέλεσμα νέες γυναίκες να σχηματίζουν ουρές έξω από το κατάστημα. Παπούτσια που ο Rachid πουλούσε επί χρόνια ξαφνικά ταίριαζαν απόλυτα στην Y2K αισθητική που είχε επιστρέψει δυναμικά στη Gen Z. Η επιχείρηση, η οποία ετοιμαζόταν να κλείσει, όχι μόνο σώθηκε, αλλά άρχισε να προσλαμβάνει και προσωπικό.

Ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικής διαδοχής

Το παράδειγμα του Rich Collection Bella Italia δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γονείς διαθέτουν τον χώρο, το προϊόν και την απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά συχνά έχουν αποκοπεί από τα νέα κύματα επικοινωνίας που επικρατούν στις νεότερες ηλικίες.

Αντίθετα, τα παιδιά τους έχουν στη διάθεσή τους το TikTok, ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης και επικοινωνίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δημιουργείται ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικής διαδοχής, όπου οι παραδοσιακές αξίες και η εμπειρία των γονέων συνδυάζονται με τη σύγχρονη ψηφιακή αντίληψη των παιδιών, δίνοντας νέα πνοή σε επιχειρήσεις που δοκιμάζονται.

Τα επτά δευτερόλεπτα που έσωσαν ένα εστιατόριο 20 ετών στην Καλιφόρνια

Τον Ιανουάριο του 2023, η 21χρονη Jennifer Le, κόρη βιετναμέζικης οικογένειας, παρακολουθούσε την πορεία του εστιατορίου των γονιών της στη Santa Rosa της Καλιφόρνιας. Το Lee’s Noodle House λειτουργούσε ήδη περίπου 20 χρόνια και είχε δημιουργηθεί με αφετηρία την επιθυμία της μητέρας της, Ha Tran, να προσφέρει αυθεντικό βιετναμέζικο φαγητό στην τοπική κοινωνία.

Οι γονείς της Jennifer είχαν μόλις βγει από μια καταστροφική περίοδο. Οι πυρκαγιές της Καλιφόρνιας είχαν πλήξει την περιοχή από το 2017, και ακολούθησε η πανδημία, κατά την οποία η σάλα του εστιατορίου έκλεισε για μήνες. Η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες και δεν μπορούσε να πληρώνει κανονικό προσωπικό, με αποτέλεσμα οι γονείς να επωμίζονται όλες τις εργασίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta