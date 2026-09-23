Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός «γουρούνας» μετά από πτώση σε γκρεμό

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα νότια του Ρεθύμνου. Ένας 52χρονος άνδρας, οδηγός τετράτροχης «γουρούνας», έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, λόγω και του δύσβατου σημείου όπου συνέβη το περιστατικό.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη στον δρόμο που συνδέει τον Πλακιά με τα Σελλιά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο 52χρονος οδηγός, για άγνωστο λόγο, φέρεται να απώλεσε τον έλεγχο της τετράτροχης «γουρούνας» την οποία οδηγούσε.

Ως αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου, το όχημα εξετράπη της πορείας του. Στη συνέχεια, η «γουρούνα» κατέληξε σε γκρεμό, με τον οδηγό να εγκλωβίζεται και να φέρεται να καταπλακώνεται από το όχημα.

Ο εντοπισμός του οδηγού

Μετά την πτώση της «γουρούνας» στον γκρεμό, ο 52χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο θάνατός του επήλθε από τον καταπλακισμό του από το ίδιο του το όχημα, αμέσως μετά την εκτροπή.

Η κατάσταση του οδηγού ήταν κρίσιμη από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του ατυχήματος και την τραγική του κατάληξη.

Η κινητοποίηση των αρχών

Λόγω της φύσης του ατυχήματος και του δύσβατου σημείου όπου συνέβη, η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και άλλες αρχές, για την ανάσυρση του οδηγού και τη διερεύνηση των συνθηκών.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης συμμετείχαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής. Το προσωπικό που ενεπλάκη στην επιχείρηση αποτελούνταν από έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του εδάφους.

Η περιοχή του δυστυχήματος

Το συμβάν έλαβε χώρα στα νότια του Ρεθύμνου, σε μια οδική αρτηρία που συνδέει δύο τοποθεσίες, τον Πλακιά και τα Σελλιά. Η συγκεκριμένη διαδρομή, όπως προκύπτει από την περιγραφή του ατυχήματος, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς περιλαμβάνει σημεία με γκρεμούς.

Το δύσβατο της περιοχής καθιστούσε την πρόσβαση και την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων πιο απαιτητική, γεγονός που δικαιολογεί την ευρεία κινητοποίηση των αρχών για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki