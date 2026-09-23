Αρχίζει η δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα

Σήμερα αρχίζει η δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο για τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η οποία έλαβε χώρα έξω από αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα. Στο εδώλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης. Η υπόθεση αυτή, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, εισάγεται σε δεύτερο βαθμό, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες η 28χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Η εν ψυχρώ δολοφονία και οι συνθήκες

Η εν ψυχρώ δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η οποία συνέβη την 1η Απριλίου 2024, εισάγεται ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου. Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από αστυνομικό τμήμα, με αστυνομικούς να είναι θεατές, καθώς το θύμα είχε καταφύγει εκεί αναζητώντας βοήθεια. Η τραγική αυτή εξέλιξη δίνει στην υπόθεση ένα εξαιρετικά οδυνηρό στοιχείο, διαφοροποιώντας την από άλλες δολοφονίες γυναικών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η Κυριακή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, «έκανε ό,τι έπρεπε», προσφεύγοντας στις Αρχές και ζητώντας βοήθεια με τον τρόπο που μπορούσε. Πλην όμως, η βοήθεια αυτή δεν της παρασχέθηκε. Έσβησε έξω από το Τμήμα, χτυπημένη από το μαχαίρι του άνδρα με τον οποίο μέχρι πρότινος ζούσαν μαζί, γεγονός που υπογραμμίζει την αδυναμία προστασίας της.

Η πρωτόδικη καταδίκη του 40χρονου δράστη

Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου θα καθίσει εκ νέου ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής. Αυτός ο άνδρας είχε καταδικαστεί πρωτόδικα από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε ισόβια κάθειρση και επιπλέον πέντε έτη φυλάκισης, μετά από μια ομόφωνη απόφαση των δικαστών.

Ο 40χρονος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επιπλέον, του αποδόθηκαν κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση. Οι κατηγορίες αυτές συνέθεσαν το πλαίσιο της πρωτόδικης καταδίκης του.

Το ζήτημα του καταλογισμού στην πρώτη δίκη

Κατά την πρωτόδικη δίκη, οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα: εάν ο δράστης είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του ή αν η ικανότητά του να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του είχε επηρεαστεί εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου, φαρμάκων ή αλκοόλ. Αυτό το ζήτημα ήταν καθοριστικό για την εκτίμηση της ευθύνης του.

Η απάντηση των δικαστών στο ερώτημα αυτό ήταν ομόφωνα αρνητική. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο δεν αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον κατηγορούμενο, πράγμα που σημαίνει ότι κρίθηκε πλήρως υπεύθυνος για τις πράξεις του, χωρίς να ληφθούν υπόψη ελαφρυντικά που θα σχετίζονταν με την ψυχική του κατάσταση ή τη χρήση ουσιών.

Η στρατηγική της υπεράσπισης και η στάση της οικογένειας

Το ζήτημα του καταλογισμού φαίνεται πως θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο αιχμής και στην τρέχουσα δίκη που ξεκινά στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο. Η υπεράσπιση του 40χρονου αναμένεται να επιχειρήσει να πείσει το δικαστήριο ότι το έγκλημα συνδέεται άμεσα με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη, επιδιώκοντας πιθανώς την αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού.

Ωστόσο, η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα αρνείται καθ’ ολοκληρίαν αυτόν τον ισχυρισμό. Η οικογένεια έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της, επισημαίνοντας ότι «προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί «ακαταλόγιστου»». Αυτή η δήλωση φανερώνει την αποφασιστικότητα της οικογένειας να μην δεχθεί καμία προσπάθεια μείωσης της ευθύνης του κατηγορουμένου.

Με πληροφορίες από: Enikos