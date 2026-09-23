Ξεσπούν οι πτυχιούχοι αισθητικοί: «Μην μας τσουβαλιάζετε»

Η υπόθεση Μαζωνάκη έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, όχι μόνο για γιατρούς που ασχολούνται με δραστηριότητες εκτός της κλασικής Ιατρικής, αλλά και για άλλα επαγγέλματα που συνδέονται με την ευεξία και την αντιγήρανση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πτυχιούχοι αισθητικοί αντέδρασαν επίσημα στις αποκαλύψεις για «ινστιτούτα αισθητικής» όπου φέρεται να λαμβάνουν χώρα ιατρικές θεραπείες, ζητώντας να μην στοχοποιούνται συλλήβδην.

Η επίσημη αντίδραση των πτυχιούχων αισθητικών

Οι εκπρόσωποι τεσσάρων συλλογικών οργάνων, συγκεκριμένα η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας, η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης, η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Πελοποννήσου, Αιτωλοακαρνανίας & Ιονίων Νήσων και η Ένωση Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος, ζητούν «ναι» στους ελέγχους και στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά «όχι» στη συλλήβδην στοχοποίηση των αισθητικών.

Οι φορείς αυτοί ζητούν από κάθε αρμόδιο φορέα που τοποθετείται δημόσια, να κάνει ακριβή και προσεκτική αναφορά στον κλάδο των αισθητικών-κοσμητολόγων και στις επαγγελματικές πράξεις που εμπίπτουν στο θεσμοθετημένο αντικείμενό τους. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να μην δημιουργούνται συγχύσεις.

Τι είναι ένα νόμιμο εργαστήριο αισθητικής

Οι πτυχιούχοι αισθητικοί τονίζουν ότι τα «Εργαστήρια Αισθητικής» ή/και «Κέντρα Αισθητικής» αποτελούν νόμιμους χώρους άσκησης του επαγγέλματος. Αυτοί οι χώροι λειτουργούν κατόπιν αδειοδότησης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και απευθύνονται σε πτυχιούχους αισθητικούς – κοσμητολόγους.

Επισημαίνουν ότι τα νόμιμα εργαστήρια και οι επαγγελματίες του κλάδου λειτουργούν εντός ενός σαφώς θεσμοθετημένου και ελεγχόμενου πλαισίου. Η χρήση του όρου «αισθητικός» για διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες δημιουργεί σύγχυση και μπορεί να θίξει έναν θεσμικά αναγνωρισμένο επαγγελματικό κλάδο. Αισθητικός – κοσμητολόγος, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι μόνο ο απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τέσσερα έτη σπουδών, όπως οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ.

Σαφής διάκριση μεταξύ ιατρικών και αισθητικών πράξεων

Οι εκπρόσωποι του κλάδου συνεχίζουν τονίζοντας ότι άλλο είναι η νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού-κοσμητολόγου και άλλο η ιατρική πράξη. Δεν αποδέχονται την προσπάθεια δημιουργίας εντύπωσης ότι οι πτυχιούχοι αισθητικοί-κοσμητολόγοι και τα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής αποτελούν συλλήβδην κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Είναι αναγκαία η σαφής διάκριση ανάμεσα στις ιατρικές πράξεις αισθητικής φύσεως και στις επαγγελματικές πράξεις που εμπίπτουν στο θεσμοθετημένο αντικείμενό τους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η αποτρίχωση με laser. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας του 2017, αυτή η πράξη μπορεί να διενεργείται από πτυχιούχους του τμήματος Αισθητικής-Κοσμητολογίας των ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, ΠΑΔΑ (τμήμα βιοϊατρικών επιστημών, κατεύθυνση Αισθητικής – Κοσμητολογίας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου του εξωτερικού), καθώς και από ειδικευμένους ιατρούς Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής. Επομένως, δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως αποκλειστικά ιατρική δραστηριότητα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr