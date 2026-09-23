Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη

Καραμπόλα με τη συμμετοχή τεσσάρων Ι.Χ. οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη. Το συμβάν έλαβε χώρα στο ύψος της λεωφόρου Καρέα, στην περιοχή του Βύρωνα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το σημείο της σύγκρουσης και οι συνέπειες

Πιο συγκεκριμένα, η σύγκρουση των τεσσάρων επιβατικών αυτοκινήτων συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας. Ως άμεση συνέπεια του ατυχήματος, η κυκλοφορία των οχημάτων στην εν λόγω οδική αρτηρία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr