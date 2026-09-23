Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2026

Σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό εορτολόγιο, τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία η Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή. Παράλληλα, πολλά ονόματα έχουν την ονομαστική τους εορτή, λαμβάνοντας ευχές από τους οικείους τους.

Η ημέρα αυτή αποτελεί μία από τις πολλές στο εκκλησιαστικό έτος που είναι αφιερωμένες στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, μία από τις πλέον σημαντικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης.

Οι εορτάζοντες της ημέρας

Στις 23 Σεπτεμβρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά ονόματα που γιορτάζουν. Συγκεκριμένα, χρόνια πολλά δέχονται η Ξανθίππη, η Πολυξένη, η Ραΐς, η Ξένη και η Ίρις.

Επιπλέον, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Νικόλαο τον παντοπώλη, ο οποίος ήταν Νεομάρτυρας από το Καρπενήσι. Επίσης, γιορτάζουν ο Άγιος Ανδρέας, ο Άγιος Ιωάννης με τα δύο παιδιά του, Πέτρο και Αντώνιο, η Αγία Ραΐς η παρθένος, οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη, ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εξ Αγαρηνών, ο Άγιος Γρηγόριος Μητροπολίτης Άργους και ο Άγιος Adamnan.

Η Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Η Εκκλησία τιμά τη Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος έμεινε γνωστός ως ο Πρόδρομος. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης προετοίμασε το έδαφος για τη δημόσια δράση του Ιησού και κάλεσε τους ανθρώπους σε μετάνοια, αποτελώντας κεντρική μορφή για την έλευση του Χριστού.

Η βιβλική διήγηση για τη γέννηση του Ιωάννη

Η διήγηση για τη σύλληψη του Ιωάννη περιλαμβάνεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Πατέρας του ήταν ο ιερέας Ζαχαρίας και μητέρα του η Ελισάβετ. Το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει παιδιά και, σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της ιερατικής υπηρεσίας του Ζαχαρία στον Ναό, εμφανίστηκε μπροστά του άγγελος και του ανακοίνωσε ότι η Ελισάβετ θα αποκτούσε γιο, ο οποίος θα έπρεπε να ονομαστεί Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας εξέφρασε αμφιβολία για το πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό και, σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση, έμεινε άφωνος μέχρι την πραγματοποίηση της προαναγγελίας.

Η Ελισάβετ έμεινε έγκυος και αργότερα γέννησε τον Ιωάννη. Όταν, οκτώ ημέρες μετά τη γέννησή του, οι συγγενείς θέλησαν να δώσουν στο παιδί το όνομα του πατέρα του, ο Ζαχαρίας έγραψε σε πινακίδιο ότι το όνομά του θα ήταν Ιωάννης. Τότε, σύμφωνα με το ευαγγελικό κείμενο, μπόρεσε και πάλι να μιλήσει.

Η δράση του Ιωάννη στην έρημο

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος συνδέθηκε με την προφητική εικόνα της «φωνής βοώντος εν τη ερήμω». Χρόνια αργότερα έδρασε στην έρημο της Ιουδαίας, κηρύσσοντας μετάνοια και βαπτίζοντας στον Ιορδάνη. Η χριστιανική παράδοση τον αναγνωρίζει ως εκείνον που βάπτισε τον Ιησού Χριστό.

Η θέση της εορτής στο εκκλησιαστικό έτος

Η εορτή της Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου τοποθετείται περίπου εννέα μήνες πριν από τη Γέννηση του Αγίου Ιωάννη. Η Γέννηση του Αγίου Ιωάννη τιμάται στις 24 Ιουνίου, αναδεικνύοντας τη σημασία του Αγίου σε διάφορες χρονικές στιγμές του εκκλησιαστικού ημερολογίου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr