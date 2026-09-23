Στο Εφετείο η υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα: Αναβιώνουν οι τραγικές στιγμές

Στη δικαστική αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών μεταφέρονται σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2026, οι τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024. Η υπόθεση αφορά τη στυγερή δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η οποία έχασε τη ζωή της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η δίκη αναμένεται να αναβιώσει τον εφιάλτη για την οικογένεια του θύματος και να φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε.

Η τραγωδία έξω από το αστυνομικό τμήμα

Το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024, η Κυριακή Γρίβα είχε καταφύγει στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, αναζητώντας βοήθεια και προστασία. Η 28χρονη ζητούσε να γλιτώσει από την καταδιωκτική μανία του 39χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος την καταδίωκε. Ωστόσο, η τραγωδία εκτυλίχθηκε ακριβώς έξω από την είσοδο του τμήματος.

Ο πρώην σύντροφός της, ανενόχλητος και ανεμπόδιστος, όρμησε πάνω στην Κυριακή Γρίβα και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Η άτυχη κοπέλα ψυχορραγούσε αβοήθητη μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι παρέμειναν θεατές στην τραγωδία, με αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή μπροστά στα μάτια τους.

Η πρωτόδικη καταδίκη του δράστη

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά Α.Κ., καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 41χρονος κρατείται έως σήμερα στο Ψυχιατρείο του Κορυδαλλού, καθώς κρίθηκε ψυχικά ασταθής και επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του. Κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης, ο συνήγορός του είχε υποστηρίξει ότι ο εντολέας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο ίδιος ο δράστης είχε ζητήσει την καταδίκη του με μειωμένο καταλογισμό, ισχυριζόμενος στην απολογία του ότι δεν θυμόταν τίποτα για τη στυγερή του πράξη, ούτε τι επακολούθησε για ώρα μετά, μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν κανέναν από τους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους, με αποτέλεσμα την ομόφωνη καταδίκη του για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του.

Οι γονείς αντιμέτωποι ξανά με τον εφιάλτη

Τραγικές φιγούρες σε αυτή τη νέα δικαστική διαδικασία είναι η Δέσποινα Καλέα, μητέρα της Κυριακής, και ο Θανάσης Γρίβας, πατέρας του θύματος. Μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας δίκης, οι γονείς καλούνται να έρθουν ξανά αντιμέτωποι με τον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο του παιδιού τους, αναβιώνοντας τον πόνο και τις τραγικές στιγμές που βίωσαν.

Η παρουσία τους στο Εφετείο σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για δικαίωση της κόρης τους, η οποία, όπως αναφέρεται, «τα έκανε όλα σωστά», αλλά η Πολιτεία δεν κατάφερε να την προστατεύσει από την εγκληματική ενέργεια.

Εκκρεμείς δικογραφίες για τους αστυνομικούς

Πέραν της βασικής δικογραφίας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, εκκρεμούν στη δικαιοσύνη ακόμα δύο δικογραφίες που σχετίζονται με την υπόθεση. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, εκδόθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο αφορά την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων σε δίκη.

Συγκεκριμένα, στο «σκαμνί» θα καθίσουν ο εξωτερικός σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια δυτικής Αττικής και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης. Οι τέσσερις αστυνομικοί θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση, καθώς φέρονται να παρέμειναν αδρανείς κατά το αίτημα της Κυριακής Γρίβα για μεταφορά και την εν συνεχεία δολοφονία της μπροστά στα μάτια τους.

Με πληροφορίες από: Newsit