Η Άννα Μπεζάν για το τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: «Σε αυτή τη χώρα ζούμε από θαύμα»

Την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα εξέφρασε η ηθοποιός Άννα Μπεζάν, με αφορμή ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η Μπεζάν αποκάλυψε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, την οποία κατάφερε να αποφύγει χάρη σε μια μικρή καθυστέρηση. Η εμπειρία αυτή την οδήγησε να εκφράσει δημόσια τις σκέψεις της για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στους ελληνικούς δρόμους.

Το ατύχημα που προκάλεσε ανησυχία

Το περιστατικό που στάθηκε αφορμή για την ανάρτηση της Άννας Μπεζάν ήταν ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα φορτηγό όχημα, το οποίο μετέφερε ένα μηχάνημα, προσέκρουσε σε γέφυρα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και την ανησυχία των διερχόμενων οδηγών. Το γεγονός αυτό έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Η ηθοποιός, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και έχοντας βιώσει την κατάσταση από κοντά, θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της με το κοινό της. Η ανησυχία της επικεντρώθηκε στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στους ελληνικούς δρόμους, ειδικά σε περιπτώσεις μεταφοράς μεγάλων και ογκωδών φορτίων, τονίζοντας την ανάγκη για προσοχή και πρόληψη τέτοιων συμβάντων.

Η προσωπική εμπειρία της ηθοποιού

Η Άννα Μπεζάν αποκάλυψε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ότι βρέθηκε σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από το σημείο όπου συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Όπως περιέγραψε, βρισκόταν μόλις 10 με 15 αυτοκίνητα πίσω από το σημείο της σύγκρουσης. Η ηθοποιός κατάφερε να αποφύγει την εμπλοκή της στο περιστατικό χάρη σε μια καθυστέρηση λίγων λεπτών στην αναχώρησή της.

«Ευτυχώς ξεκίνησα πέντε λεπτά αργότερα. Για άλλη μια φορά συνειδητοποιώ ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε από θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άννα Μπεζάν στην ανάρτησή της. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αίσθηση του κινδύνου που βίωσε και την ευγνωμοσύνη της για την αποφυγή μιας πιθανής εμπλοκής σε ένα τόσο σοβαρό συμβάν, εκφράζοντας παράλληλα μια γενικότερη ανησυχία για τις συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους.

Η πρόταση για την οδική ασφάλεια

Μετά την προσωπική της εμπειρία και την ανησυχία που της προκάλεσε το τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, η Άννα Μπεζάν προέβη και σε μια συγκεκριμένη πρόταση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι οι μεγάλες μεταφορές, όπως αυτή που ενεπλάκη στο ατύχημα, θα ήταν ασφαλέστερο να πραγματοποιούνται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρότασή της, η διεξαγωγή τέτοιου είδους μεταφορών τις νυχτερινές ώρες θα συνέβαλε στην αυξημένη ασφάλεια, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων είναι σημαντικά περιορισμένη. Αυτό θα μείωνε τον κίνδυνο ατυχημάτων και θα διευκόλυνε την ομαλή διέλευση των ογκωδών φορτίων, προστατεύοντας τόσο τους οδηγούς των φορτηγών όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Με πληροφορίες από: Enikos