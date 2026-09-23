Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό – Κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάστηκαν από τα ξημερώματα της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ιερά Οδό. Αιτία στάθηκε η πτώση ενός φορτηγού οχήματος σε φρεάτιο, στην περιοχή του Αιγάλεω, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η κατάσταση αυτή επηρέασε τους οδηγούς, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στην πρωινή τους μετακίνηση, με την μία λωρίδα κυκλοφορίας να παραμένει κλειστή.

Το συμβάν και οι πρώτες επιπτώσεις στην κυκλοφορία

Το περιστατικό με την πτώση του φορτηγού σε φρεάτιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Αιγάλεω. Η άμεση συνέπεια ήταν η δημιουργία εκτεταμένων προβλημάτων στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ειδικά στο ρεύμα που κατευθύνεται προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Η πτώση του οχήματος στο φρεάτιο κατέστησε αναγκαία την άμεση παρέμβαση των αρχών, καθώς το φορτηγό βρέθηκε σε δυσχερή θέση, εμποδίζοντας την διέλευση των υπολοίπων οχημάτων.

Η ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανέφερε πως αρχικά υπήρξε πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό. Η διακοπή αυτή εφαρμόστηκε από το ύψος της οδού Νάξου, επηρεάζοντας αποκλειστικά το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή από τα ξημερώματα.

Άμεση κινητοποίηση συνεργείων και εκτροπές

Αμέσως μετά την αναφορά του συμβάντος, αρμόδια συνεργεία έσπευσαν στο σημείο της Ιεράς Οδού, με σκοπό την ανάσυρση του φορτηγού οχήματος από το φρεάτιο. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, ώστε να αποκατασταθεί, στο μέτρο του δυνατού, η κυκλοφορία. Η παρουσία των συνεργείων ήταν συνεχής, καθώς η επιχείρηση ανάσυρσης απαιτούσε προσεκτικούς χειρισμούς λόγω της φύσης του περιστατικού.

Παράλληλα με τη διακοπή της κυκλοφορίας, τέθηκε σε ισχύ και εκτροπή των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή και να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση. Η εκτροπή αυτή ξεκίνησε από το ύψος της συμβολής της Ιεράς Οδού με την οδό Μαρκόνι, επηρεάζοντας και πάλι το ρεύμα που οδηγεί προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Οι οδηγοί ενημερώθηκαν για τις αλλαγές αυτές, ώστε να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

Η ανάσυρση του οχήματος και η σταδιακή αποκατάσταση

Οι εργασίες των συνεργείων για την ανάσυρση του φορτηγού από το φρεάτιο διήρκεσαν αρκετές ώρες, δεδομένης της πολυπλοκότητας της κατάστασης. Τελικά, το όχημα απομακρύνθηκε από το σημείο λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης ανάσυρσης επέτρεψε την σταδιακή αποκατάσταση μέρους της κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό, αν και με περιορισμούς.

Η απομάκρυνση του φορτηγού ήταν ένα κρίσιμο βήμα για την ομαλοποίηση της κατάστασης, ωστόσο η ζημιά στο οδόστρωμα απαιτεί περαιτέρω ενέργειες. Οι αρχές εργάστηκαν μεθοδικά για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, ενώ παράλληλα προετοίμαζαν τα επόμενα βήματα για την πλήρη αποκατάσταση του σημείου.

Η τρέχουσα κατάσταση και οι συστάσεις προς τους οδηγούς

Παρά την ανάσυρση του φορτηγού και την μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας, η κατάσταση στην Ιερά Οδό δεν έχει επανέλθει πλήρως στην κανονικότητα. Λόγω της τρύπας που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα από την πτώση του οχήματος, μία λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή. Αυτό το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για λόγους ασφαλείας και για να επιτραπεί η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης του φρεατίου και του οδοστρώματος.

Ως εκ τούτου, οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή του Αιγάλεω και χρησιμοποιούν την Ιερά Οδό, ειδικά στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, καλούνται να οπλιστούν με υπομονή. Η κλειστή λωρίδα ενδέχεται να προκαλεί καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ομαλοποίηση όλων των λωρίδων κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από: Newsit