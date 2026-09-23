Ηλικιωμένη γυναίκα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στην Ιεράπετρα

Μια 71χρονη γυναίκα, υπήκοος Βουλγαρίας, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας στην Κρήτη, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον σύντροφό της το απόγευμα της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Η γυναίκα φέρει χτυπήματα από γροθιές στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός της. Για το περιστατικό συνελήφθη ο σύντροφός της, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

Η επίθεση και η κινητοποίηση των αρχών

Το περιστατικό βίας έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, όταν ο σύντροφος της 71χρονης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, της επιτέθηκε έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε να τη χτυπά με γροθιές, προκαλώντας της τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος.

Περίοικοι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας έφτασαν αμέσως στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψη του δράστη. Η 71χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας και η κράτηση του δράστη

Η 71χρονη γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου και της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες για τα χτυπήματα που δέχτηκε. Τα τραύματά της εντοπίζονται στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος, όπως αναφέρθηκε.

Ο σύντροφός της, μετά τη σύλληψή του, κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι καταγγελίες των περιοίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 71χρονη υπήκοος Βουλγαρίας και ο σύντροφός της, μαζί με άλλους φίλους, κατοικούσαν τους τελευταίους μήνες σε ένα εγκαταλελειμμένο διώροφο κτίριο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, κοντά στην παιδική χαρά «Γιώργος Διαλεκτάκης». Το συγκεκριμένο σπίτι, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, δεν διαθέτει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε παροχή νερού.

Κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει ότι η ομάδα αυτή δημιουργούσε συχνά προβλήματα στη γειτονιά. Υπήρχαν συνεχείς καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς οι περισσότεροι από την παρέα φέρεται να κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε κατάσταση μέθης προκαλούσαν καυγάδες.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και οι πιθανές ενέργειες των αρχών

Η δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

Επιπλέον, οι καταγγελίες των περιοίκων για την κατάσταση του σπιτιού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «υγειονομική βόμβα», έχουν οδηγήσει σε πιθανές ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υγειονομικές υπηρεσίες και οι κοινωνικοί λειτουργοί του δήμου Ιεράπετρας αναμένεται να διενεργήσουν σχετική αυτοψία αύριο ή μεθαύριο. Δεν αποκλείεται το σπίτι να σφραγιστεί, ενώ οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι δεν ζουν στην Ιεράπετρα, προφανώς δεν γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στην ιδιοκτησία τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki