Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Η νεαρή βιολόγος φέρεται να δέχτηκε 15 μαχαιριές από τον 27χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος ήταν ο πρώην σύντροφός της. Η αγριότητα της επίθεσης καταδεικνύεται από τα τραύματα που έφερε το θύμα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της άτυχης 25χρονης ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων. Ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αιβατίδης διαπίστωσε ότι η Πηνελόπη δέχτηκε συνολικά 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να αμυνθεί, καθώς έφερε τραύματα στα χέρια και την κνήμη.

Οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο αποδείχθηκαν θανάσιμες, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Επιπλέον, η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε επτά μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές βλάβες σε ζωτικά της όργανα, όπως το συκώτι, τον αριστερό πνεύμονα και το στομάχι. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, και τα τραύματα καταδεικνύουν το μένος του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Μαρτυρίες για συχνούς καβγάδες και το προφίλ της Πηνελόπης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από μαρτυρίες γειτόνων του ζευγαριού, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης προκαλούσε συχνά φασαρίες. «Φασαρίες κάνανε. Έκανε φασαρίες αυτός, έκανε. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά», ανέφερε γειτόνισσα, προσθέτοντας ότι «Τσακωνόταν αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινότανε. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν».

Ο θείος της 25χρονης ανέφερε από την πλευρά του ότι «Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος, αλλά δυστυχώς… Δεν είχαν θέμα οικονομικό και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα ψέματα». Η Πηνελόπη είχε σπουδάσει βιολόγος και είχε μετακομίσει στην Ηγουμενίτσα για επαγγελματικούς λόγους, όπου διέμενε περίπου ενάμιση χρόνο. Συνάδελφός της την περιέγραψε ως «πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο, εργαζόταν στο αντικείμενό της, είχε τις ευκαιρίες της και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε».

Η αρχική στάση του δράστη και οι κατηγορίες

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, μετά τη δολοφονία, αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος και η 25χρονη δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους. Ωστόσο, στη συνέχεια ομολόγησε το έγκλημα. Ο δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Σε βάρος του 27χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών. Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Οι αναρτήσεις της 25χρονης λίγο πριν το έγκλημα

Το φως της δημοσιότητας είδαν αναρτήσεις που είχε κάνει η Πηνελόπη τις τελευταίες ημέρες της ζωής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 21 Αυγούστου, η 25χρονη είχε γράψει: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε». Λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 του ίδιου μήνα, ανέφερε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».

Περίπου έξι ημέρες πριν από το στυγερό έγκλημα, η Πηνελόπη είχε κάνει άλλη μια ανάρτηση, σημειώνοντας: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ». Την ίδια την ημέρα της δολοφονίας της, η τελευταία της ανάρτηση ανέφερε: «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα δεν σταματάει να υπάρχει ε;».

Η 11η γυναικοκτονία για το 2026

Η δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα αποτελεί την 11η γυναικοκτονία που καταγράφεται στην Ελλάδα για το έτος 2026. Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων εγκλημάτων, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis