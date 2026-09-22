Ο 13χρονος Τζο με IQ 168: Νίκησε τη λευχαιμία και ετοιμάζεται για μεταπτυχιακό

Ο Τζο Πετράρο - Ιππολίτη, ένα παιδί από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ετοιμάζεται να γίνει ο νεαρότερος μεταπτυχιακός φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Σε ηλικία μόλις 13 ετών, ο Τζο έχει δείκτη νοημοσύνης 168 και έχει ήδη καταφέρει να νικήσει τη λευχαιμία και τον εκφοβισμό. Η ιστορία του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως μικρό Αϊνστάιν ή τον νεαρό «Σέλντον», τον ήρωα της τηλεοπτικής σειράς, λόγω των εξαιρετικών του ικανοτήτων.

Η ιδιοφυΐα από τη Νέα Υόρκη

Ο Τζο Πετράρο - Ιππολίτη, με καταγωγή από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα παιδιού-ιδιοφυΐας. Ο δείκτης νοημοσύνης του φτάνει το εντυπωσιακό 168, μια επίδοση που τον κατατάσσει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού με εξαιρετικά υψηλή νοημοσύνη.

Η ιστορία του έχει γίνει θέμα συζήτησης και θαυμασμού, καθώς πολλοί τον παρομοιάζουν με τον διάσημο επιστήμονα Άλμπερτ Αϊνστάιν ή τον αγαπημένο χαρακτήρα «Σέλντον» από την τηλεοπτική σειρά. Αυτές οι παρομοιώσεις αναδεικνύουν την εξαιρετική του νοητική ικανότητα και την πρωτοποριακή του σκέψη από πολύ μικρή ηλικία.

Η μάχη με τη λευχαιμία και τον εκφοβισμό

Πέρα από τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, ο Τζο Πετράρο - Ιππολίτη έχει δώσει και κερδίσει προσωπικές μάχες που τον καθιστούν ακόμη πιο αξιοθαύμαστο. Κατάφερε να νικήσει τη λευχαιμία, μια σοβαρή ασθένεια που αντιμετώπισε με θάρρος και αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας την ισχυρή του θέληση για ζωή.

Παράλληλα, ο 13χρονος αντιμετώπισε και τον εκφοβισμό, ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει πολλά παιδιά. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, τόσο της ασθένειας όσο και του εκφοβισμού, αναδεικνύει την ψυχική του δύναμη και την ανθεκτικότητά του απέναντι στις δυσκολίες.

Ακαδημαϊκές επιδόσεις και πρώιμη αποφοίτηση

Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του Τζο είναι εξαιρετικές και εντυπωσιακές για την ηλικία του. Σε ηλικία μόλις 10 ετών, πέτυχε να συγκεντρώσει 1.590 βαθμούς στις εξετάσεις SAT, μια επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή και ανοίγει τις πόρτες σε κορυφαία πανεπιστήμια. Αυτό το επίτευγμα είναι αξιοσημείωτο, καθώς οι εξετάσεις SAT απευθύνονται συνήθως σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων λυκείου.

Έναν χρόνο αργότερα, στα 11 του, ο Τζο κατάφερε να αποκτήσει το απολυτήριο λυκείου, ολοκληρώνοντας τις δευτεροβάθμιες σπουδές του σε πολύ μικρότερη ηλικία από τον μέσο όρο. Αυτή η ταχεία πρόοδος και η πρώιμη αποφοίτηση υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στη μάθηση και την ικανότητά του να αφομοιώνει γνώσεις με ασυνήθιστη ταχύτητα.

Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές στο NYU

Ο Τζο Πετράρο - Ιππολίτη έχει ήδη γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU). Το πρόγραμμα που έχει επιλέξει αφορά τη διαχείριση αθλημάτων, ένα πεδίο που συνδυάζει το ενδιαφέρον του για τον αθλητισμό με την ακαδημαϊκή του πορεία σε ανώτατο επίπεδο.

Οι σπουδές του στο NYU δεν περιορίζονται μόνο στη διαχείριση αθλημάτων, αλλά περιλαμβάνουν επίσης μαθήματα κινησιολογίας και βιολογίας, δείχνοντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και γνώσεων που καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Προς το παρόν, ο Τζο φοιτά στο πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις μελλοντικές του μεταπτυχιακές σπουδές και την είσοδό του στον ακαδημαϊκό κόσμο ως ο νεαρότερος μεταπτυχιακός φοιτητής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta