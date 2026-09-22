Ηγουμενίτσα: Συγκλονισμός για τη γυναικοκτονία της 25χρονης Πηνελόπης

Η Ηγουμενίτσα βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά την 11η γυναικοκτονία του 2026, με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Το τραγικό γεγονός προκάλεσε σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία. Ως απάντηση στο συμβάν, πολίτες της πόλης συγκεντρώθηκαν και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας να μην υπάρξει άλλο θύμα έμφυλης βίας και την επίσημη αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

Η τραγωδία στην Ηγουμενίτσα

Η πόλη της Ηγουμενίτσας συγκλονίζεται από την εν ψυχρώ δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία έπεσε θύμα του 27χρονου πρώην συντρόφου της. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, στον ποδηλατόδρομο της πόλης.

Η άτυχη Πηνελόπη, μια νεαρή βιολόγος, ετοιμαζόταν να κάνει ένα νέο βήμα στη ζωή της, ξεκινώντας το μεταπτυχιακό της, όταν η ζωή της κόπηκε βίαια. Η δολοφονία της αποτελεί την 11η γυναικοκτονία που καταγράφεται για το έτος 2026.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, από τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αιβατίδη. Σύμφωνα με αυτά, η 25χρονη δέχτηκε συνολικά 15 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η νεαρή γυναίκα φέρει τραύματα άμυνας στα χέρια και την κνήμη, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθειά της να αμυνθεί κατά την επίθεση. Οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο αποδείχθηκαν θανάσιμες, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Επιπλέον, επτά μαχαιριές στην πλάτη προκάλεσαν βλάβες σε ζωτικά της όργανα, όπως το συκώτι, τον αριστερό πνεύμονα και το στομάχι. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, και τα τραύματα καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης και το μένος του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας

Ως αντίδραση στο τραγικό συμβάν, πολυπληθής συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας. Άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, καθώς και φορείς και συλλογικότητες της πόλης, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό με μηνύματα όπως «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει», «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη» και «Δεν φταίει η θολούρα ούτε η κακιά στιγμή». Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στον ποδηλατόδρομο, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη Πηνελόπη.

Το κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, διαβάστηκε το κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας, το οποίο καταδικάζει απερίφραστα την έμφυλη βία. Το κείμενο απορρίπτει κατηγορηματικά αναφορές σε «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» ή «θολωμένα μυαλά», τονίζοντας ότι τέτοιες ερμηνείες επιχειρούν να απομακρύνουν τη συζήτηση από την ουσία του εγκλήματος.

Η Πρωτοβουλία, η οποία βρίσκεται στα πρώτα της βήματα, ζήτησε τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία». Στο μήνυμά της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα συνηθίσουμε τον τρόμο, δεν θα μείνουμε βουβές να μετράμε πληγές και δολοφονημένες. Μετατρέπουμε τη θλίψη σε οργή και τον φόβο σε κοινό αγώνα στον δρόμο». Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός χώρου ασφάλειας, ενημέρωσης, αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης, ανοιχτού σε κάθε γυναίκα της πόλης.

Ο αποχαιρετισμός της 25χρονης

Η οικογένεια και οι άνθρωποι που αγαπούσαν την 25χρονη Πηνελόπη θα την αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis