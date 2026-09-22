Καταγγελία στη Θεσσαλονίκη για «γιατρούς-μαϊμού»: 60χρονος έδωσε 10.900 ευρώ για θεραπείες που δεν χρειαζόταν και υπέστη εγκαύματα

Μια νέα καταγγελία για παράτυπες ιατρικές πράξεις σε χώρο αισθητικής έρχεται στο φως από τη Θεσσαλονίκη. Ένας 60χρονος άνδρας υποστηρίζει ότι δύο άτομα που συστήθηκαν ως γιατροί τον έπεισαν να υποβληθεί σε μια σειρά θεραπειών για την αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπό του, για τις οποίες τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ανάγκη. Ο άνδρας κατέβαλε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και, μετά τις διαδικασίες, φέρεται να υπέστη εγκαύματα.

Η καταγγελία του 60χρονου

Ο 60χρονος περιέγραψε στο ΕΡΤnews ότι του προτάθηκε μια σειρά από ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπο και τον λαιμό. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι του είπαν πως έπρεπε να κάνει θεραπείες με κάποια ενέσιμα σκευάσματα στο πρόσωπο, να τον «κατατρυπήσουν στο μέτωπο, στο κάτω μέρος των ματιών μέχρι και στο λαιμό».

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι υπεύθυνοι του κέντρου παρουσίασαν τη συγκεκριμένη θεραπεία ως απολύτως αναγκαία, συνδέοντας την αποφυγή της με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του. Του είπαν χαρακτηριστικά: «Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα, μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω».

Το οικονομικό κόστος και οι επιπτώσεις στην υγεία

Για τις θεραπείες αυτές, ο 60χρονος υποστήριξε ότι κατέβαλε συνολικά 10.900 ευρώ. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, κατήγγειλε ότι υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, γεγονός που τον οδήγησε να αναζητήσει ιατρική φροντίδα σε δημόσια δομή υγείας.

Εκεί, απευθυνόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε πως δεν είχε ακνεϊκές κύστεις, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα του είχαν αρχικά αναφέρει οι φερόμενοι ως γιατροί.

Η ταυτότητα των φερόμενων «γιατρών»

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται πλέον και η ιδιότητα των δύο ανδρών που, σύμφωνα με την καταγγελία, παρουσιάστηκαν στον 60χρονο ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος.

Ωστόσο, η έρευνα που ακολούθησε για τα στοιχεία τους διαπίστωσε ότι δεν εμφανίζονται ως μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Ευρύτερο πλαίσιο καταγγελιών

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι μεμονωμένη, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καταγγελιών για πραγματοποίηση ή προώθηση ιατρικών πράξεων και ενέσιμων θεραπειών σε χώρους που δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ιατρικές δομές. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Βούλα Ορφανουδάκη, δήλωσε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews ότι έχουν υποβληθεί συνολικά τρεις μηνυτήριες αναφορές.

Παράλληλα, εξετάζεται η κοινοποίηση καταγγελίας στον Σύλλογο Αισθητικών. Οι σχετικές υποθέσεις αφορούν καταγγελλόμενες πράξεις που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, υπερβαίνουν το πεδίο των υπηρεσιών αισθητικής και σχετίζονται με ιατρικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης ενέσιμων θεραπειών.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr