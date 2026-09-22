Αποκάλυψη πρώην στελέχους: Η Σχολή Μωραΐτη κάλεσε τον Dr Ilias να μιλήσει για το άγχος

Ο πρώην γυμνασιάρχης της Σχολής Μωραΐτη και πρώην Γενικός Γραμματέας της Βουλής, Γιώργος Θαλάσσης, αποκάλυψε με ανάρτησή του ότι το ιδιωτικό σχολείο είχε προσκαλέσει τον παθολόγο Ηλία Θεοδωρόπουλο, γνωστό ως Dr Ilias από την «The Stem Cell Clinic», να μιλήσει σε μαθητές. Ο Dr Ilias, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε κληθεί να αναπτύξει το θέμα των «ψυχοσωματικών επιπτώσεων του άγχους στους εφήβους» στα παιδιά της δευτέρας λυκείου.

Η αντίδραση του πρώην γυμνασιάρχη

Ο καθηγητής Γιώργος Θαλάσσης, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εξέφρασε έντονη ντροπή για την εκπαιδευτική του σχέση με τη Σχολή Μωραΐτη. Στην ανάρτησή του, τόνισε την πεποίθησή του ότι το σχολείο γνώριζε πολύ καλά ποιον καλούσε και ότι η πρόσκληση του Ηλία Θεοδωρόπουλου έγινε ακριβώς για τις υπηρεσίες που προσέφερε στους πελάτες της «υψηλής κοινωνίας».

Αρχικά, ο κ. Θαλάσσης αναρωτήθηκε καλοπροαίρετα μήπως η Σχολή δεν γνώριζε ποιον κάλεσε. Ωστόσο, μετά από ψύχραιμη σκέψη, όπως αναφέρει, θυμήθηκε διάφορα περιστατικά που τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η πρόσκληση δεν ήταν τυχαία.

Περιστατικά που ανακάλεσε ο Γιώργος Θαλάσσης

Στην ανάρτησή του, ο πρώην γυμνασιάρχης αναφέρθηκε σε μια σειρά από γεγονότα που συνέβησαν εντός της Σχολής Μωραΐτη, τα οποία, όπως υποστήριξε, τον έκαναν να αναθεωρήσει την αρχική του σκέψη. Μεταξύ άλλων, ο κ. Θαλάσσης θυμήθηκε ένα περιστατικό πριν από τριάντα χρόνια, όταν ο συνιδιοκτήτης της Σχολής του είχε αναφέρει επανειλημμένα ότι συνομιλούσε με τη νεκρή σύζυγό του. Σε κάποια στιγμή, ο κ. Θαλάσσης του είχε απαντήσει να της μεταφέρει πολλούς χαιρετισμούς κι από τον ίδιο.

Επίσης, ο κ. Θαλάσσης μίλησε για μια καθηγήτρια Μαθηματικό που αντάλλασσε βιβλία μεταφυσικού προβληματισμού με διευθυντικά στελέχη και στη συνέχεια παραιτήθηκε για να αφοσιωθεί στη μετάφραση τέτοιων βιβλίων. Αναφέρθηκε και σε μια περίπτωση όπου η ιδιοκτήτρια του Σχολείου ανέβαλε την έναρξη των μαθημάτων από Τρίτη και δεκατρείς για τις 14 Σεπτεμβρίου, επειδή η 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης, έπεφτε Κυριακή και τα μαθήματα θα ξεκινούσαν κανονικά την Τρίτη 13. Μάλιστα, ένα παλαίμαχο διευθυντικό στέλεχος είχε αναρωτηθεί αργότερα αν κάποια προβλήματα στο σχολείο οφείλονταν στο ότι είχαν αρχίσει μαθήματα Τρίτη και δεκατρείς.

Ο πρώην γυμνασιάρχης αποκάλυψε επίσης ότι στο λύκειο της Σχολής λειτουργούσε όμιλος γιόγκα για τα παιδιά, με τη φιλοσοφία της και πολύπειρη εισηγήτρια. Παρότι ο ίδιος διατύπωσε αντιρρήσεις, η γενική διευθύντρια του είχε απαντήσει ότι πολλά παιδιά βοηθιούνταν από αυτή τη δραστηριότητα. Τέλος, περιέγραψε μια τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή για το διδακτικό προσωπικό, η οποία περιλάμβανε σεμινάριο Φενγκ Σούι, όπου μεταξύ άλλων οι εκπαιδευτικοί έμαθαν πως κάθε πρωί πρέπει να ξεπλένουν το στόμα τους με λάδι και στη συνέχεια να φτύνουν το λάδι στη λεκάνη της τουαλέτας και να κατεβάζουν το καπάκι, με ψυχολόγους του Σχολείου να συνεπικουρούν. Όταν εισηγήθηκε έναν κανονισμό που είχε 13 άρθρα, η γενική διευθύντρια του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr