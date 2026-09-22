Ένα ακόμη κέντρο ολιστικής ιατρικής, το οποίο πραγματοποιεί υδροθεραπείες, έχει προστεθεί στη λίστα των εγκαταστάσεων που θα ερευνήσει το Υπουργείο Υγείας. Η υπόθεση αφορά την παροχή θεραπειών από άτομο που δηλώνει νοσηλεύτρια, ενώ η νομοθεσία απαιτεί την εκτέλεση τέτοιων πράξεων από γιατρό. Η ενέργεια αυτή θεωρείται παράνομη και εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών.

Η έρευνα του Υπουργείου Υγείας και η δημοσιογραφική αποκάλυψη

Το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει έρευνα για το συγκεκριμένο κέντρο ολιστικής ιατρικής, καθώς η πρακτική της υδροθεραπείας από μη γιατρό είναι αντίθετη με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ρένας Κουβελιώτη στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, η οποία επισκέφθηκε το ιατρείο προσποιούμενη την πελάτισσα.

Κατά την επίσκεψή της, η δημοσιογράφος διαπίστωσε ότι στην κλινική δεν γινόταν λήψη ιστορικού ασθενούς, μια βασική διαδικασία για την ασφαλή παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Αυτή η παράλειψη αποτελεί ένα ακόμη σημείο που χρήζει διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Η διαδικασία της υδροθεραπείας και οι δηλώσεις της «νοσηλεύτριας»

Σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα που καταγράφηκαν, η συνομιλία της δημοσιογράφου με τη γυναίκα που παρουσιαζόταν ως νοσοκόμα περιλάμβανε οδηγίες για την προετοιμασία της θεραπείας. Αρχικά, της είπε: «Βάζετε παντοφλάκια. Με αυτά τα παντοφλάκια η γιατρός θα σας παραλάβει». Ωστόσο, στη συνέχεια, η ίδια η γυναίκα περιέγραψε τη διαδικασία της υδροθεραπείας ως εξής: «Εδώ είναι το δωμάτιό μας. Εδώ θα κάνουμε την υδροθεραπεία. Είναι κλειστό σύστημα που έχει δύο σωλήνες, μπαινοβγαίνει το νερό μέσα στο μηχάνημα. Εγώ σας κάνω την υδροθεραπεία. Είμαι νοσοκόμα με ειδίκευση στην φυσικοθεραπεία και δουλεύω εδώ από το 2004».

Η «νοσηλεύτρια» εξήγησε επίσης λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος: «Το καθαρό νερό από εδώ μπαίνει με πίεση οπότε δεν αναμειγνύεται με το βρώμικο. Μπαίνει μέσα στο έντερο, αραιώνει, μαλακώνει, και ότι θα βγει, θα βγει από εδώ με τον χοντρό σωλήνα». Η περιγραφή αυτή αναδεικνύει την άμεση εμπλοκή της στην εκτέλεση της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι δεν είναι γιατρός.

Αντιφάσεις και πρακτικές από τη Σοβιετική Ένωση

Η αρχική αναφορά σε «γιατρό» που θα παραλάμβανε την πελάτισσα έρχεται σε αντίθεση με τη μεταγενέστερη δήλωση της ίδιας της γυναίκας ότι εκείνη πραγματοποιεί την υδροθεραπεία. Στην ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνος από τη διαδικασία, η «νοσοκόμα» απάντησε αρνητικά.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε πρακτικές από τη χώρα καταγωγής της, λέγοντας: «Στη Σοβιετική Ένωση που έχω γεννηθεί εγώ, οι γιατροί δίνουν μόνο διαταγές. Ότι πρέπει να γίνει κάνουν οι νοσοκόμες. Δεν ξέρω εδώ πώς γίνεται». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια διαφορετική αντίληψη των ρόλων των ιατρών και των νοσηλευτών, η οποία όμως δεν συνάδει με το ελληνικό νομικό και ιατρικό πλαίσιο.

Η θέση του Πανελληνίου Συλλόγου και οι κίνδυνοι

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται, επεσήμανε με σαφήνεια ότι οι υδροθεραπείες πρέπει να γίνονται αυστηρά από γιατρούς. Τόνισε ιδιαίτερα ότι οι ειδικοί που πρέπει να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους θεραπείες είναι κυρίως οι γαστρεντερολόγοι, λόγω της φύσης της διαδικασίας και των πιθανών επιπλοκών.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για την ίδια τη ζωή του ασθενούς, αν προκύψει κάποια επιπλοκή. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε η διάτρηση του εντέρου, μια σοβαρή κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση και μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων και την εκτέλεση τέτοιων θεραπειών μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Με πληροφορίες από: Reader