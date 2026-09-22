Η στεγαστική κρίση και η υπογεννητικότητα απειλούν το μέλλον της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό πρόβλημα που απειλεί να διαμορφώσει αρνητικά το μέλλον της: από τη μία, η αδυναμία των νέων να εξασφαλίσουν αυτόνομη και οικονομικά προσιτή στέγη και, από την άλλη, η δραματική υποχώρηση των γεννήσεων. Αυτές οι δύο παράλληλες κρίσεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό τοπίο, με ολόκληρες περιοχές της χώρας να απειλούνται με ερήμωση, καθώς η ακριβή στέγη καθυστερεί την ανεξαρτητοποίηση και τον προγραμματισμό οικογένειας.

Η καθυστέρηση στην ανεξαρτητοποίηση των νέων

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση των νέων, σε συνδυασμό με τη νέα έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, οι 30άρηδες παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι νέοι εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία κατά μέσο όρο στα 26,3 χρόνια, στην Ελλάδα η ανεξαρτητοποίηση μετατίθεται για αρκετά αργότερα, πραγματοποιούμενη κατά μέσο όρο στα 30,9 χρόνια.

Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ηλικία αποχώρησης από το πατρικό στην ΕΕ, μαζί με τη Σλοβακία. Μόνο η Κροατία βρίσκεται σε χειρότερη θέση, με τον αντίστοιχο μέσο όρο να φτάνει τα 31,5 χρόνια. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Φινλανδία, οι νέοι φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους περίπου στα 21,4 χρόνια, στη Δανία στα 21,8 και στην Εσθονία και τη Λιθουανία στα 22,7.

Η δραματική μείωση των γεννήσεων

Την ίδια στιγμή που οι νέοι δυσκολεύονται να ανεξαρτητοποιηθούν, η χώρα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού έχει φτάσει πλέον στα 32,2 χρόνια. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 42% μέσα σε μία 15ετία, από τις 117,44 χιλιάδες το 2009 στις 68,31 χιλιάδες το 2024. Αυτή η μείωση είναι δραματική και συνδέεται άμεσα με την αδυναμία των νέων να σχεδιάσουν το μέλλον τους και να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας.

Οικονομικοί παράγοντες και αγορά εργασίας

Η καθυστερημένη ανεξαρτητοποίηση δεν σχετίζεται μόνο με πολιτισμικές διαφορές ή με τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς που χαρακτηρίζουν τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Συνδέεται άμεσα και με τις οικονομικές δυνατότητες των νέων, την κατάσταση στην αγορά εργασίας και το ολοένα υψηλότερο κόστος εξασφάλισης κατοικίας.

Η παραμονή στην οικογενειακή εστία δεν αφορά αποκλειστικά φοιτητές και ανέργους. Από τους νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών στην ΕΕ που ζουν με τους γονείς τους ή εξακολουθούν να συνδέονται οικονομικά με το οικογενειακό νοικοκυριό, το 36,7% εργάζεται με πλήρες ωράριο και ακόμη ένα 7,2% με μερική απασχόληση. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και οι εργαζόμενοι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση αυτόνομης στέγης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr