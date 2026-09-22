Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια με 80 κιλά κλεμμένα καλώδια χαλκού

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε επ' αυτοφώρω ένας 42χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στην περιοχή της Νίκαιας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου, μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και εργαλεία που φέρεται να χρησιμοποιούσε για την αφαίρεση των καλωδίων.

Η κινητοποίηση των αρχών στη Νίκαια

Η επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων ξεκίνησε το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου, όταν το Κέντρο Άμεσης Δράσης έλαβε ένα σήμα. Το σήμα αφορούσε την παρουσία ενός άνδρα ο οποίος φέρεται να αφαιρούσε καλώδια από το δίκτυο ηλεκτρισμού σε συγκεκριμένη περιοχή. Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να ελέγξουν την καταγγελία.

Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη στη Νίκαια, εντόπισαν τον 42χρονο άνδρα. Η άμεση επέμβαση τους επέτρεψε να τον ακινητοποιήσουν επ' αυτοφώρω, την ώρα που φέρεται να προέβαινε στην αφαίρεση των καλωδίων. Η ταχύτητα αντίδρασης των αρχών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Τα ευρήματα και η κατάσχεση των πειστηρίων

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ανακάλυψη και κατάσχεση σημαντικών πειστηρίων. Στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, τα οποία φέρεται να είχε αφαιρέσει από το δίκτυο ηλεκτρισμού της περιοχής. Η ποσότητα των καλωδίων υποδηλώνει μια οργανωμένη προσπάθεια κλοπής.

Εκτός από τα κλεμμένα καλώδια, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κόφτες. Τα εργαλεία αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν από τον 42χρονο για την αποκοπή και την αφαίρεση των καλωδίων. Η κατάσχεση τόσο των καλωδίων όσο και των εργαλείων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την τεκμηρίωση της κατηγορίας.

Η δικογραφία και η δικαστική διαδικασία

Μετά τη σύλληψη και την κατάσχεση των πειστηρίων, σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Η κατηγορία που τον βαρύνει είναι αυτή της διακεκριμένης κλοπής, ένα σοβαρό αδίκημα που επισύρει συγκεκριμένες νομικές κυρώσεις. Η δικογραφία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την αστυνομική έρευνα.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Αυτό το τμήμα είναι αρμόδιο για την περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών της κλοπής και τη συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων. Ο συλληφθείς, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos