«Ναι» στην κεντρική διαχείριση από τον Ιβάν Σαββίδη: Η θέση του ΠΑΟΚ για την αύξηση της αξίας της Super League

Ο Ιβάν Σαββίδης, πρόεδρος του ΠΑΟΚ, εξέφρασε την υποστήριξή του στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League. Η θέση αυτή εκφράστηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των ιδιοκτητών των 14 ΠΑΕ, όπου ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου του Βορρά» υπογράμμισε ότι το σημερινό τηλεοπτικό προϊόν του πρωταθλήματος είναι υποτιμημένο και χρήζει αναβάθμισης μέσω ενός νέου μοντέλου διαχείρισης.

Η πάγια θέση του ΠΑΟΚ

Η συζήτηση που διεξήχθη στη Super League σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων βρήκε τον Ιβάν Σαββίδη και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε μια θέση που έχουν εκφράσει με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, θεωρώντας την ως ένα εργαλείο.

Η προσέγγιση του συλλόγου δεν αφορά έναν απλό διαφορετικό τρόπο διαμοιρασμού των υφιστάμενων χρημάτων, αλλά στοχεύει στην απόκτηση μεγαλύτερης συνολικής αξίας για το προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό το βασικό νόημα αποτέλεσε τον πυρήνα της παρέμβασης του προέδρου της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης.

Υποτιμημένο το προϊόν της Super League

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ πήρε τον λόγο αμέσως μετά την εισήγηση του Γιάννη Αλαφούζου, αναλύοντας τις απόψεις του σχετικά με την εμπορική διάσταση του πρωταθλήματος. Ο Ιβάν Σαββίδης υποστήριξε με σαφήνεια ότι το τηλεοπτικό προϊόν της Super League είναι υποτιμημένο στην παρούσα του μορφή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κεντρική διαχείριση μπορεί να αποτελέσει τον αποτελεσματικότερο δρόμο για την αύξηση της εμπορικής του αξίας. Στον ΠΑΟΚ θεωρούν πως το ζητούμενο δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στον τρόπο κατανομής των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των ομάδων, αλλά να διευρυνθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης.

Δημιουργία περισσότερων εσόδων και ενίσχυση μικρότερων ΠΑΕ

Η λογική που εξέφρασε ο Ιβάν Σαββίδης εστιάζει στη δημιουργία ενός μοντέλου κεντρικής διαχείρισης που θα έχει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση των συνολικών εσόδων για το πρωτάθλημα. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη αυτό το μοντέλο να προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στις ΠΑΕ που έχουν μικρότερη δυναμική.

Στη Μικράς Ασίας, την έδρα του ΠΑΟΚ, συνδέουν άμεσα αυτά τα δύο ζητήματα. Η πεποίθηση είναι ότι όσο περισσότερες ομάδες γίνονται οικονομικά ισχυρότερες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθεί ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ένα τέτοιο πρωτάθλημα, με τη σειρά του, θα είναι πιο ελκυστικό και εμπορικά ισχυρό ως τηλεοπτικό προϊόν.

Αναζήτηση κριτηρίων και τρόπου λειτουργίας

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ επισήμανε ότι είναι απαραίτητο να βρεθούν τα κατάλληλα κριτήρια και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει η κεντρική διαχείριση. Η αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου εξαρτάται από τον προσεκτικό σχεδιασμό των λεπτομερειών.

Για τον λόγο αυτό, ο Ιβάν Σαββίδης υποστήριξε την πρόταση να απευθυνθεί η Super League σε μία εξειδικευμένη ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, φέρνοντας ως παράδειγμα την Deloitte. Ο σκοπός αυτής της κίνησης είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο και βιώσιμο μοντέλο προς συζήτηση και εφαρμογή.

Έγκριση της μελέτης από τη Λίγκα

Η πρόταση για την ανάθεση σχετικής μελέτης, η οποία θα εξετάσει σε βάθος τις παραμέτρους της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, βρήκε θετική ανταπόκριση. Η ανάθεση αυτή εγκρίθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Λίγκας, σηματοδοτώντας ένα βήμα προς την κατεύθυνση που έχει υποδείξει ο ΠΑΟΚ και ο πρόεδρός του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta