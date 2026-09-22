Η Χάποελ Ιερουσαλήμ κοντά στην απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Λορέντζο Μπράουν. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως αποτελεί την επιλογή της ισραηλινής ομάδας για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Η αναζήτηση γκαρντ

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε εντατική αναζήτηση για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής, μετά από μια απρόβλεπτη εξέλιξη που αφορά έναν από τους βασικούς της παίκτες. Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω του τραυματισμού του Τζάρεντ Χάρπερ, ενός σημαντικού γκαρντ για την ομάδα.

Ο Τζάρεντ Χάρπερ αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, το οποίο εκτιμάται μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών. Αυτή η απουσία δημιουργεί ένα κενό στο ρόστερ της ομάδας από το Ισραήλ, το οποίο η διοίκηση επιδιώκει να καλύψει άμεσα και αποτελεσματικά.

Ο ιδανικός αντικαταστάτης

Η ομάδα από το Ισραήλ, μετά από ενδελεχή αναζήτηση στην αγορά, φαίνεται πως έχει εντοπίσει τον ιδανικό αντικαταστάτη στο πρόσωπο του Λορέντζο Μπράουν. Ο έμπειρος γκαρντ θεωρείται η κατάλληλη λύση για να καλύψει το κενό που δημιουργείται από τον τραυματισμό του Χάρπερ και να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το «Sport5», οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και τον Λορέντζο Μπράουν, βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία είναι πλέον θέμα χρόνου και το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Το μέλλον του Μπράουν και οι στόχοι της Χάποελ

Ο Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με την φανέλα του Παναθηναϊκού, δεν βρίσκεται στα πλάνα της Αρμάνι Μιλάνο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτή η εξέλιξη τον καθιστά ελεύθερο να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, και όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι το EuroCup.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ, με την πιθανή απόκτηση του Μπράουν, ενισχύει σημαντικά τις φιλοδοξίες της για τη νέα σεζόν. Η ομάδα έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του τίτλου στο EuroCup, και η προσθήκη ενός παίκτη με την εμπειρία και τις ικανότητες του Μπράουν κρίνεται καθοριστική για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Οι όροι του συμβολαίου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Λορέντζο Μπράουν, εφόσον επιτευχθεί η τελική συμφωνία, αναμένεται να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι συγκεκριμένη, προσφέροντας μια σταθερότητα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, το συμβόλαιο αυτό θα περιλαμβάνει μια ειδική ρήτρα, η οποία θα δίνει στη Χάποελ το δικαίωμα να το διακόψει, αν το επιθυμεί, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Αυτή η πρόβλεψη παρέχει στην ισραηλινή ομάδα ευελιξία ως προς τη διαχείριση του ρόστερ της.

Η αγωνιστική παρουσία του Μπράουν την περσινή σεζόν

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Λορέντζο Μπράουν αγωνίστηκε με την Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague. Η παρουσία του ήταν αξιοσημείωτη σε 12 συμμετοχές, όπου κατέγραψε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν την συνεισφορά του στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του Μπράουν ανά 14.5 λεπτά συμμετοχής ήταν 5.8 πόντοι, 1.6 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ. Αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την ικανότητά του να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta